La déformation plastique d'un verre observée au microscope électronique

Cette figure présente les essais expérimentaux de compression et de traction du verre réalisés à Lyon dans un microscope électronique en transmission du CLyM. Ces essais sont réalisés à l'aide d'un porte objet de nanocompression spécifique. La pointe en diamant (Le diamant est un minéral composé de carbone (tout comme le graphite et la lonsdaléite), dont il représente l'allotrope de haute pression, qui cristallise dans le système cristallin...) oxyde (Un oxyde est un composé de l'oxygène avec un élément moins électronégatif, c'est-à-dire tous sauf le fluor. Oxyde désigne également l'ion oxyde O2-.) aluminium (L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un élément important sur la Terre avec 1,5 % de...) force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale...) capteur (Un capteur est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation...)

Le laboratoire MATEIS a réalisé des essais mécaniques des essais mécaniques avec observations, dans un microscope électronique à transmission, de films minces d'oxyde d'aluminium amorphe élaborés par une équipe italo-finlandaise. Ces essais ont montré que les échantillons deétaient capables de se déformer plastiquement àambiante. Ces résultats sont publiés dans la revueLes verres sont cassants: à température ambiante, il est impossible de les déformer plastiquement sans rupture du. Une équipe internationale de chercheurs a pourtant montré qu'un verre à base d'alumine (Al2O3), sous certaines conditions, peut se déformer plastiquement quand il est soumis à une contrainte. Le phénomène a été observé et mesuré au laboratoireet Science ( MATEIS , CNRS/Insa Lyon/Lyon 1), grâce à des essais mécaniques réalisés dans un microscope électronique en transmission (TEM), sur des films minces d'alumine amorphe.Ces films de verre d'alumine de 50 nanomètres d'épaisseur ont été élaborés à l'italien de(Milan), par une technique d'ablationpulsé (pulsed laser deposition). Unde l'université de Tampere (Finlande) a développé le dispositif expérimental des essais mécaniques (support de dépôt des films minces, dispositifs de traction et de compression in situ) au cours d'un séjour d'un an au laboratoire MATEIS, qui dispose d'une forte expertise dans les essais in situ à différentes échelles.Les essais réalisés à MATEIS dans un microscope en transmission ont montré que les films minces d'alumine, soumis à un effort de traction, pouvait, à température ambiante, subir jusqu'à 100% d'élongation sans rupture. Des simulations numériques à l'échelle atomique (réalisées à l'université de Tempere) ont permis d'attribuer ce résultat surprenant à un phénomène de fluage, dû aux déplacements et aux changements rapides de liaisons des. Toutefois ladu verre d'alumine n'intervient qu'à condition que le matériau soit dense et parfaitement exempt de défauts.Le développement de verres déformables plastiquement, donc moins cassants, pourrait ouvrir de nouvelles voies d'utilisation du verre. A condition de mettre audes procédés d'élaboration utilisables à plus. Par ailleurs, les chercheurs souhaitent maintenant explorer le même type de propriétés dans d'autres types de verres.Process by atomic force microscopy forphysical and mechanical analysis of materials, biomaterial arrays and structures,E. Frankberg et al.Science 366, 6467 (2019), 864-869.INSIS - insis.communication at.fr- Lucile Joly-Pottuz MATEIS - lucile.joly-pottuz at insa-lyon.fr