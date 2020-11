Une démonstration de l'effet Hall photonique

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée par la donnée d'une intensité et d'une direction, définie en tout...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus précisément le terme est employé...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

effet Hall (L'effet Hall classique a été découvert en 1879 par Edwin Herbert Hall : un courant électrique traversant un matériau baignant dans un champ magnétique engendre une tension perpendiculaire à...)

charge électrique (La charge électrique est une propriété fondamentale de la matière qui respecte le principe de conservation.)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments dipolaires dans les matériaux diélectriques ; En électronique, la polarisation est le fait d'appliquer une tension pour...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)



Les photons (en jaune), émis par une source au centre (étoile verte) quittent la sphère soumis au champ magnétique Bo. La densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de référence est l'eau pure à 4 °C pour les...) moment angulaire (En physique, le moment angulaire ou moment cinétique est la grandeur physique qui joue un rôle analogue à la quantité de mouvement dans le cas des rotations. Comme le moment angulaire dépend du choix de l'origine (ainsi...) total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un total est le résultat d'une addition, c'est-à-dire une somme. Exemple :...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance de...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment...)

marche aléatoire (En mathématiques et en physique théorique, une marche au hasard est un modèle mathématique d'un système possédant une dynamique discrète composée...)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies, courroies, vilebrequins, arbres de transmission, pistons, ...), bref, de tout ce qui...)

opposé ( En mathématique, l'opposé d’un nombre est le nombre tel que, lorsqu’il est à ajouté à n donne zéro. En botanique, les organes d'une plante sont dits opposés lorsqu'ils sont insérés au même niveau, l'un en face de...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation...)

Radiation (Le rayonnement est un transfert d'énergie sous forme d'ondes ou de particules, qui peut se produire par rayonnement électromagnétique (par exemple : infrarouge) ou par une désintégration (par exemple :...)

Lorsque les photons se propagent dans un milieu désordonné soumis à unexterne, on observe l'apparition d'und'dit "magnéto-transverse". C'est l'photonique, équivalent de l'effet Hall électronique bien connu dans la conduction électrique. Le rôle de ladéviée par lemagnétique est ici joué par la rotation de lainduite par le champ magnétique.Cet effet, découvert il y a 25 ans par des chercheurs duau Laboratoire national des champs magnétiques intenses ( LNCMI , CNRS/INSA Toulouse/Université Toulouse-III-Paul-Sabatier/Université Grenoble Alpes) et au Laboratoire deet modélisation des milieux condenses ( LPM2C , CNRS/Grenoble Alpes) de Grenoble, n'avait pas dit son dernier mot.Ces mêmes chercheurs ont démontré que dans une sphère optiquement épaisse, soumise à un champ magnétique et dotée en son centre d'une source optique dépolarisée, les photons qui s'échappent de la sphère après leurvers son bord possèdent un moment angulaire orbital proportionnel au champ magnétique appliqué. Puisque le moment angulaire total est toujours conservé, la sphère sera soumise à un couple, et se mettra donc à tourner. Cette prédiction théorique doit être désormais confirmée par l'Ce moulinet magnéto-optique pourrait avoir des conséquences pour le transfert radiatif dans les atmosphères stellaires, souvent soumises à des forts champs magnétiques.Bart van Tiggelen et Geert Rikken,le 22 septembre 2020.DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.133901 Article disponible sur la base d'archives ouvertes HAL et ArXiv