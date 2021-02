Déplacer un objet macroscopique grâce à un système quantique

Référence:

Contacts:

Des chercheurs sont parvenus à mettre en mouvement un oscillateur mécanique de 18 µm de long en excitant optiquement un atome artificiel unique intégré en son sein. Ce travail ouvre la voie à l'émergence d'interfaces reliant le domaine quantique auclassique.On sait aujourd'hui préparer les atomes, ou les atomes artificiels tels que les boîtes quantiques semi-conductrices, dans unbien défini via une excitationà l'aide de lasers. A contrario, on ne sait pas préparer directement un systèmemacroscopique dans un état quantique, du fait de son grandde degrés de liberté. Disposer de tels systèmes permettrait entre autres applications nouvelles de réaliser desdeou de position avec des précisions extraordinaires, ou d'effectuer de nouvelles fonctions dans le traitement quantique de l'information. Uneconsiste à intégrer unartificiel au coeur du système mécanique, à préparer celui-ci dans un état quantique bien défini, puis à transférer cet état sur le système macroscopique.En démontrant l'actionnement d'un micro-fil mécanique par manipulation optique de l'état d'unartificiel, une équipe associant l'Néel (NEEL , CNRS/Univ. Grenoble Alpes/Grenoble INP), le Laboratoire de LPENSL , CNRS/ENS Lyon), le IRIG-PHELIQS (CEA/Univ. Grenoble Alpes), l'de Campinas, et l'a franchi une étape importante dans la conception d'unepermettant de transférer de l'information quantique vers des systèmes macroscopiques.Le dispositif mis auconsiste en un micro-fil conique semi-conducteur d'arséniure de gallium long de 18 µm, à la base duquel une boîte quantique d'arséniure d'indium est implantée, décalée par rapport à l'axe de symétrie (voir Fig. 1). L'état excité de ce type de boîte quantique correspond à la formation d'uneélectron-trou, également appelée exciton. La présence de cet exciton dans la boîte quantique modifie soneffectif (voir Fig. 1c), ce qui entraîne une modification importante dude contraintes parcourant le micro-fil. La boîte se trouvant en dehors de l'axe de symétrie, ces contraintes entraînent une déflexion, qui est utilisée pour mettre en mouvement le fil. Expérimentalement, l'équipe utilise les impulsions d'unaccordé sur la transition de la boîte quantique afin de former périodiquement ces excitons. La vibration du micro-fil résultante est détectée de manière synchrone par une technique optique ultra-sensible. Ce travail est publié dans la revueEn 2013, l'équipe avait montré les conséquences dud'un même fil d'arséniure de gallium sur ladesémis par une boîte quantique. Étudier l'autrede ce couplage a constitué un défi majeur, notamment à cause du très faible mouvement du micro-fil: 0,6 picomètre d', soit mille fois plus petit qu'un atome. L'une des difficultés tient aux effets des fluctuations thermiques de la position de l'à lade l'expérience (T=20 K), ainsi qu'aux perturbations de l'exciton de la boîte quantique par les fluctuations de sondans le semiconducteur, qui ont tous deux tendance à masquer la mise en mouvement de l'oscillateur. Ainsi, l'expérience a dû être répétée un grand nombre de fois afin de moyenner ces effets, ce qui requiert un dispositif d'une extrême stabilité.Si des progrès importants demeurent nécessaires pour imprimer des états quantiques d'un atome artificiel vers un oscillateur mécanique macroscopique, cette preuve de principe met enle fort potentiel de la manipulation tout-optique de systèmes hybrides boîte-quantique/microfil semi-conducteur dans ceInducing micromechanical motion by optical excitation of a singledot.J. Kettler, N. Vaish, L. M. de Lépinay, B. Besga, P.-L.de Assis, O. Bourgeois, A. Auffèves, M. Richard, J. Claudon, J.-M. Gérard, B. Pigeau, O. Arcizet, P. Verlot et J.-P. Poizat,,Publié le 21 décembre 2020.DOI: 10.1038/s41565-020-00814-y Article disponible sur la base d'archives ouverte hal - Jean-Philippe Poizat - Directeur de, Institut Néel - jean-philippe.poizat at neel.cnrs.frINP - inp.com at cnrs.fr