Détecter des spins avec un compteur de photons uniques



(c) agsandrew

RPE, mode d'emploi

Un astucieux détecteur de photons microonde uniques

Références:

Selon des chercheurs du CEA-Iramis, il devient possible de détecter des spins grâce à une méthode originale utilisant un capteur de photons uniques insensible au bruit. Une avancée majeure pour la mesure de bits quantiques deou leur conversion en photons.La technique reine pour sonder les spins électroniques est la(RPE, voir ci-dessous) mais sa sensibilité ne permet pas de sonder un petitde spins.Grâce à leur expérience dans le domaine des circuits supraconducteurs, des physiciens de l'Iramis étaient parvenus à abaisser la sensibilité de détection en RPE à une dizaine d'électrons pour und'intégration d'une. Pour aller au-delà, il était nécessaire de s'affranchir des fluctuations quantiques de l'état d'la plus faible possible (dite duzéro). C'est la prouesse que réalisent aujourd'hui les chercheurs en recourant au comptage de photons.Ils couplent à une cavité résonante quelques milliers de spins électroniques d'impuretés implantées dans du. Cette configuration permet à ces systèmes quantiques à deux niveaux d'énergie proches de se désexciter, par effet Purcell, en émettant des photons microonde uniques. Cepetit nombre de photons peut alors être détecté grâce à un astucieuxde photons microonde uniques (voir ci-dessous).Cette sensibilité remarquable, en rupture avec celle de la RPE classique, ouvre la voie à de multiples applications tant pour le traitement quantique de l'information que pour l'analyse d'objets biologiques individuels comme des cellules ou des protéines.La RPE (Résonance paramagnétique électronique) est l'analogue pour les spins électroniques de la RMN (Résonance magnétique nucléaire) pour les spins nucléaires. Elle consiste à sonder l', en présence d'un, grâce à deux impulsions radiofréquence successives et à détecter "l'écho de spin" émis en réponse. Lades oscillations étant modifiée par les interactions avec les noyaux les plus proches, lede RPE apporte des informations sur l'chimique des électrons sondés dans leLes photons microonde deémis par les spins électroniques font transiter un bit quantique supraconducteur dans son état excité, ce qui déclenche la possibilité de détection avec une grande fidélité et unquasi-nul.