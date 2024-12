Inédit: voici la représentation d'un photon unique 🌟

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Première visualisation théorique de la forme d'un photon.

Crédit: Dr. Benjamin Yuen

Des chercheurs de l'Université de Birmingham ont réussi à établir, pour la première fois, la représentation exacte d'un photon, cette particule de la lumière. La découverte, rendue possible grâce à une nouvelle théorie, promet des avancées spectaculaires dans les technologies à venir.Les photons se forment lorsque des atomes ou des molécules émettent de l'énergie, mais leur comportement est fortement influencé par leur. Comprendre précisément ces interactions était un casse-tête pour les physiciens depuis des décennies. Jusqu'à aujourd'hui. Une équipe a trouvé un moyen d'organiser ces interactions en catégories distinctes, permettant de mieux les analyser.En combinant cette approche avec des calculs quantiques, les chercheurs ont créé un modèle qui explique non seulement comment un photon interagit avec son environnement immédiat, mais aussi comment il diffuse son énergie dans des espaces plus lointains. Ce modèle leur a permis, presque par hasard, de visualiser la forme d'un photon, une image inédite dans l'Dr Benjamin Yuen, responsable de ces travaux publiés dans, explique que cette visualisation résulte d'un problème initialement jugé trop complexe à résoudre. Grâce à leur méthode, les chercheurs ont trouvé un moyen de simplifier ce problème et de le rendre calculable. Le résultat dépasse toutes les attentes.Pourquoi est-ce important ? Parce qu'en comprenant mieux comment les photons interagissent avec la matière et leur environnement, les scientifiques pourront concevoir des technologies encore plus performantes. Ces recherches pourraient mener à des systèmes de communication inviolables, descapables de détecter des pathogènes ou encore des outils pour contrôler des réactions chimiques à une échelle microscopique.La professeure Angela Demetriadou, co-autrice de l'étude, ajoute que la forme et la couleur d'un photon dépendent directement des propriétés de son environnement. Ces détails, autrefois considérés comme du bruit inutile, se révèlent aujourd'hui riches en informations.Ces avancées marquent également une étape clé dans la maîtrise des interactions entre lumière et matière. Comprendre ces mécanismes pourrait améliorer des technologies comme les panneaux solaires ou les ordinateurs quantiques. Cette nouvelle, en donnant une image claire des photons, ouvre des perspectives pour laet les innovations futures.