💥 Deux planètes entrent en collision sous l'œil des astronomes

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Une illustration montre deux planètes en collision autour de l'étoile Gaia20ehk.

Crédit: Andy Tzanidakis



L'emplacement de Gaia20ehk, hôte des débris de deux planètes en collision.

Crédit: NASA/NSF NOIRLab

La formation des planètes par collisions

Le rôle de la Lune dans l'habitabilité terrestre

Que se passe-t-il quand deux planètes entrent en collision ? Des astronomes viennent justement d'en observer les conséquences en direct autour d'une étoile distante.L'étoile Gaia20ehk, semblable à notre Soleil, a soudainement commencé à clignoter à partir de 2016. Située à environ 11 000 années-lumière, elle présentait des baisses de luminosité suivies de variations chaotiques, un comportement inattendu pour une étoile de ce type. Les chercheurs ont immédiatement soupçonné qu'un phénomène extraordinaire venait de se produire dans son environnement proche.En analysant les données, l'équipe dirigée par Anastasios Tzanidakis a découvert que les fluctuations de luminosité étaient causées par des nuages de poussière et de roche passant devant l'étoile. Ces débris provenaient probablement d'un impact entre deux corps planétaires en orbite. Les astronomes ont utilisé plusieurs télescopes pour confirmer cette hypothèse, capturant ainsi la trace d'un événement rare en temps réel.Pour mieux comprendre, les scientifiques ont observé Gaia20ehk en lumière infrarouge. Ils ont constaté que lorsque ladiminuait, l'infrarouge augmentait fortement. Cette signature indique que la matière bloquant l'étoile était très chaude, surchauffée. Selon les chercheurs, ces observations correspondent à la conséquence de deux planètes entrées en collision.Cette collision rappelle celle qui a formé notre Lune il y a environ 4,5 milliards d'années. Les débris orbitent à une distance similaire à celle entre la Terre et le Soleil, ce qui pourrait mener à la formation d'une exolune autour d'une nouvelle planète. On est donc ici sur un cas reproduisant le passé de notre propre planète, en orbite autour d'une étoile similaire, et à une distance similaire.La fréquence de ces impacts présente un intérêt majeur pour l'astrobiologie. La Lune a joué un rôle clé dans le développement de la vie sur Terre, en influençant les marées et la tectonique. L'd'autres collisions pourrait révéler si des mondes habitables sont communs dans la galaxie. Les astronomes espèrent maintenant détecter plus d'événements similaires pour affiner leurs modèles.Les planètes naissent à partir de petits morceaux de matière appelés planétésimaux, qui orbitent autour des jeunes étoiles. Au début de la vie d'un système stellaire, ces corps entrent fréquemment en collision, fusionnant pour créer des mondes plus grands. Ce processus chaotique dure des centaines de millions d'années avant que l'ensemble ne se stabilise, donnant naissance à des planètes comme celles de notreCes impacts sont normaux pendant la phase de formation, mais ils deviennent rares une fois que le système atteint un équilibre. Les collisions peuvent différer en intensité, allant de rencontres légères à des chocs catastrophiques qui vaporisent une partie des matériaux. Dans le cas de Gaia20ehk, l'événement observé semble être de grande ampleur, produisant suffisamment de débris pour obscurcir l'étoile.L'observation de tels événements à distance est difficile car ils nécessitent un alignement parfait entre l'étoile, les planètes et la Terre. De plus, les signaux lumineux sont non prévus, demandant une surveillance continue. Les avancées technologiques et l'accumulation de données permettent maintenant de détecter ces phénomènes plus facilement.Cette connaissance aide les scientifiques à reconstituer l'histoire de notre propre monde. En comprenant comment les collisions façonnent les planètes, on peut mieux prédire la diversité des exoplanètes et leurs propriétés, comme la présence de lunes ou d'atmosphères.Notre Lune n'est pas qu'un simple satellite ; elle influence profondément la vie sur Terre. En stabilisant l'axe de rotation de notre planète, elle maintient un climat relativement constant sur de longues périodes. Sans cette stabilité, les conditions pourraient changer extrêmement, rendant le développement de la biologie plus difficile.Les marées océaniques, causées par l'attraction gravitationnelle de la Lune, mélangent les eaux et favorisent les échanges chimiques à l'échelle globale. Ce mouvement continu contribue à la circulation des nutriments et à l'évolution des écosystèmes marins. De plus, certaines théories proposent que la Lune pourrait jouer un rôle dans l'activité tectonique, en exerçant des forces qui aident au mouvement des plaques.La Lune offre aussi une protection partielle contre les impacts d'astéroïdes. Cet effet de bouclier réduit le risque de collisions massives qui pourraient anéantir la vie. Ainsi, la présence d'un grand satellite naturel semble être un facteur important pour créer un environnement hospitalier.La fréquence des collisions comme celle de Gaia20ehk, et leur capacité à produire des lunes, permet d'estimer combien de mondes dans la galaxie pourraient être habitables. Si de tels événements sont communs, cela augmente les chances de trouver des planètes avec des lunes semblables à la nôtre, et peut-être de la vie ailleurs.