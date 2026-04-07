📜 L'éclipse de l'an -709, archivée par les chinois, est une mine d'informations pour les scientifiques

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image Wikimedia

Une éclipse solaire enregistrée en 709 avant notre ère par des astronomes chinois offre aujourd'hui des clés pour mieux comprendre la rotation de la Terre et l'activité du Soleil.Les archives chinoises, telles que les 'Annales des Printemps et Automnes', ont conservé la trace précise de cet événement. Une description ultérieure, présente dans le 'Livre des Han', évoque une apparence particulière du Soleil durant l', pouvant correspondre à la. Ces documents anciens offrent aux chercheurs un témoignage unique du, et avec détails.Pour exploiter pleinement ces informations, les scientifiques ont dû corriger la localisation exacte de Qufu, la capitale antique du duché de Lu. Des études géographiques et archéologiques ont mis en évidence une erreur de plusieurs kilomètres dans les coordonnées utilisées auparavant. Cette précision a permis des calculs plus justes sur lade l'éclipse depuis ce site, éliminant des contradictions dans les simulations initiales.Ces ajustements conduisent à une meilleure estimation de la vitesse de rotation de la Terre à cette époque. Ledelta T, qui mesure les variations de rotation, peut ainsi être affiné pour la périodede 709 avant notre ère. Cescontribuent à dater avec plus ded'autres événements astronomiques historiques et à comprendre l'évolution à long terme de notreL'analyse indique que le Soleil sortait d'une période de faible activité, connue sous le nom de minimum grand néo-assyrien, vers 709 avant notre ère. La description de la couronne montre une reprise de l'activité solaire, cohérente avec les cycles réguliers d'environ 11 ans. Cette interprétation s'accorde avec des reconstructions basées sur les cernes des arbres et les mesures de radiocarbone, offrant une validation indépendante pour les études sur les changements solaires.La tradition chinoise d'observation astronomique a permis l'établissement de nombreux enregistrements d'éclipses et d'autres événements célestes. Ces documents fournissent aux chercheurs actuels une abondance de données qui peuvent aider à affiner et renforcer des sujets scientifiques actuels.