Une deuxième planète dans le système beta Pictoris

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la...)

disque (Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une forme ronde et régulière, à l'image d'un palet —...)



Vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités suivantes :) tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.) autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre...) gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de...)

© P Rubini / AM Lagrange

système planétaire (Un système planétaire (parfois appelé abusivement système stellaire) est composé de planètes et divers corps célestes...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique,...)

géante (Une étoile géante est une étoile de classe de luminosité II ou III. Dans le diagramme de Hertzsprung-Russell, les géantes forment deux branches au-dessus de la séquence principale. Elles se...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune, et composée...)

satellite GAIA (Le satellite Gaia est une mission astrométrique de l'Agence spatiale européenne (ESA) devant observer plus d'un milliard d'objets jusqu'à la magnitude 20. En déterminant de manière extrêmement...)

Bibliographie

Evidence for an additional planet in the β Pictoris system

Une équipe d'astronomes dirigée par Anne-Marie Lagrange, chercheuse du CNRS à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble (CNRS/Université Grenoble Alpes), a découvert une seconde planète géante autour de β Pictoris, unerelativement jeune (23 millions d'années) et proche (63,4 années-lumière), entourée d'unde poussières.Le cas β Pictoris passionne les astronomes depuis une trentaine d'années car il leur permet d'observer unen pleine formation autour de son étoile. Des comètes y ont été découvertes, ainsi qu'unegazeuse, β Pictoris b, détectée pardirecte et décrite en 2009 par l'équipe d'Anne-Marie Lagrange. Cette fois, il a fallu accumuler plus de 10 ans dede haute précision, obtenues avec l'instrument HARPS à l'Observatoire de La Silla de l'ESO, au Chili, pour détecter de manière indirecte la présence de β Pictoris c.Cetteplanète géante, qui pèse l'équivalent de 9 Jupiter, parcourt sonen 1200environ, relativement proche de son étoile (à peu près la distance entre leet la ceinture d'astéroïdes, alors que β Pictoris b est 3,3 fois plus éloignée). Les chercheurs espèrent en apprendre plus sur cette planète grâce aux données duet au futur Extremely Large Telescope, en construction au Chili., Anne-Marie Lagrange, Nadège Meunier, Pascal Rubini, Miriam Keppler, Franck Galland, Eric Chapellier, Eric Michel, Luis Balona, Hervé Beust, Tristan Guillot, Antoine Grandjean, Simon Borgniet, Djamel Mekarnia, Paul Anthony Wilson, Flavien Kiefer, Mickael Bonnefoy, Jorge Lillo-Box, Blake Pantoja, Matias Jones Daniela Paz Iglesias, Laetitia Rodet, Matias Diaz, Abner Zapata, Lyu Abe, François-Xavier Schmider., 19 août 2019. DOI: 10.1038/s41550-019-0857-1.