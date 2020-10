Le diamant colloïdal enfin atteint

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est intimement liée à...)



Diamant colloïdal formé par l'autoassemblage de particules pyramidales portant des patches interactifs (représentés en bleu) recouverts d'une brosse (Une brosse est un outil fait d'un assemblage de filaments plus ou moins souples fixés sur une monture. Elles peuvent avoir différents usages :)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le diamètre est aussi la...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement...)

filtre (Un filtre est un système servant à séparer des éléments dans un flux.)

lumière visible (La lumière visible, appelée aussi spectre visible ou spectre optique est la partie du spectre électromagnétique qui est visible pour l'œil humain.)

photons (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement interagissent, cette interaction se traduit d'un point de vue...)

Recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

ores (ORES, l'Opérateur des Réseaux Gaz & Électricité est le l'opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

Référence:

Le diamant colloïdal fait rêver nombre de chercheurs depuis plus de trente ans. Une telle structure, formée par l'auto-assemblage de minuscules billes, permettrait d'utiliser la lumière comme on utilise les électrons en informatique. Bien que l'idée existe depuis longtemps, personne n'était parvenu jusqu'ici à la produire de façon stable et peu coûteuse. Des travaux réalisés à NYU auxquels ont participé des chercheurs de SKKY et du CNRS ont permis de relever ce défi. Cette découverte, parue dans la revue Nature, pourrait ouvrir la voie vers des circuits optiques performants très recherchés pour les ordinateurs, des nouveaux lasers ou des filtres de lumière visible.

Les colloïdes sont des suspensions de minuscules particules 100 fois plus petites que le diamètre d'un cheveu qui peuvent s'organiser dans différentes structures cristallines en fonction des interactions qu'elles développent entre elles. Une façon de contrôler ces interactions consiste à accrocher à la surface de ces briques de base des brins d'ADN qui agissent comme une sorte de velcro® moléculaire et forcent les sphères dans un empilement prédéterminé, au cours de leur auto-assemblage. Ce procédé avais permis jusqu'ici d'atteindre différents cristaux colloïdaux, y compris cubiques, mais jamais la très recherchée structure diamant. Le diamant colloïdal permettrait pourtant de créer un véritable filtre à bande interdite pour la lumière, très recherché en photonique, qui fonctionnerait pour les photons à l'instar des semi-conducteurs pour les électrons.

Un groupe de chercheurs d'NYU, dont un ancien postdoc qui poursuit à présent ses travaux au Centre de Recherche Paul Pascal (CRPP, CNRS/Université de Bordeaux) et un chercheur de la Sungkyunkwan University (SKKU, Suwon, South Korea), a mis au point un nouveau procédé facilement transposable à l'industrie et qui permet l'auto-assemblage stable et reproductible de particules de forme pyramidale en une structure type diamant. Ces structures sont stables même lorsque le liquide dans lequel elles sont dispersées est séché. L'équipe s'attache à présent à démontrer leur utilité dans des applications concrètes et travaille d'ores et déjà à la création de filtres à bande interdite pour la lumière à partir de ces matériaux. Les propriétés photoniques de ce nouveau diamant colloïdal pourraient bien impacter la façon dont les technologies optiques sont produites.

Mingxin He, Johnathon P. Gales, Étienne Ducrot, Zhe Gong, Gi-Ra Yi, Stefano Sacanna & David J. Pine, Nature, 23/09/2020.