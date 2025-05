Cette étrange structure cristalline n'avait jamais encore été observée 💎

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Le nouveau cristal, nommé "Zangenite".

Crédit: Shihao Zang/NYU

Comment les cristaux se forment-ils ?

Les cristaux ne poussent pas toujours comme on le pensait. Une équipe de chercheurs vient de découvrir un nouveau type de cristal qui casse les idées reçues sur la manière dont ils se forment.Des scientifiques de l'Université de New York ont observé que les cristaux peuvent apparaître par des chemins plus compliqués que prévu. Leurs résultats, publiés dans, montrent comment de petites particules chargées s'assemblent pour créer des formes bien ordonnées.Pour leurs expériences, les chercheurs ont utilisé des particules appelées "colloïdes". Elles sont bien plus grosses que des atomes, ce qui permet de les observer facilement au microscope. Cela aide à mieux comprendre comment les cristaux apparaissent.Ils ont aussi utilisé des ordinateurs pour simuler la formation des cristaux. Ces simulations ont montré une structure originale, avec des sortes de petits tunnels à l'intérieur, qu'on n'avait jamais vus auparavant.Cette nouvelle forme de cristal, appelée "Zangenite", pourrait servir à fabriquer des matériaux innovants. Par exemple, ses petits canaux internes pourraient servir à filtrer des liquides ou stocker des substances.Les chercheurs comptent maintenant découvrir d'autres cristaux jamais encore vus. Cela pourrait déboucher sur des inventions utiles dans des domaines comme la lumière (optiques, lasers, etc.).Cette découverte montre que la formation des cristaux est plus complexe qu'on ne l'imaginait.Un cristal se forme quand des atomes ou des molécules s'organisent de manière très régulière. On pensait avant que cette organisation se faisait petit à petit, de façon simple et linéaire.Mais aujourd'hui, on sait que le processus peut être plus chaotique. Les particules peuvent d'abord s'assembler de manière un peu désorganisée, avant de se ranger correctement et former un cristal.Ces nouvelles connaissances pourraient permettre de créer des matériaux avec des propriétés intéressantes et utiles dans la technologie.