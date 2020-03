Une double chiralité révélée par les rayons X de SOLEIL



© T. Chirac, SPEC (CEA/CNRS)

Dessin schématisant l'ordre électrique par des bandes bleues et grenat et l'ordre magnétique par des flèches alternées (les spins) se "propageant" en forme de cycloïde (sur des traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous...) cyan (Le cyan ( du grec kuanos, à savoir l'azurite) est une couleur pure de la lumière de longueur d'onde 500 nm. Elle est souvent appelée bleu clair ou bleu ciel. C'est un...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de hauteur : plus la fréquence est élevée, plus la hauteur perçue est haute et inversement. Chaque...) polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments dipolaires dans les matériaux diélectriques ; En électronique, la polarisation est le...)

© T. Chirac, SPEC (CEA/CNRS)

Référence:

Contacts:

Dans une même expérience et pour un même matériau, des physiciennes et des physiciens ont pour la première fois mesuré la chiralité de l'organisation magnétique des atomes se superposant à lade leurélectrique. Ces avancées font progresser la connaissance despossédant des ordres à la fois magnétique et électrique. Elles ont été réalisées par la méthode derésonante de rayons X grâce audetrès important dudeLa chiralité d'unest une propriété liée à la symétrie, ou plutôt à une absence de symétrie, telle unedroite qui ne peut pas se superposer avec une main gauche. Cette propriété se manifeste à toutes les échelles dans la nature, depuis les mains jusqu'aux particules élémentaires. Ici, c'est l'des spins électroniques (les dipôles magnétiques portés par les électrons) dans les cristaux qui est en jeu. Les propriétés d'aimantation des matériaux ferromagnétiques comme lesont dues à l'alignement de ces spins avec une même. Dans le cas des matériaux antiferromagnétiques, les spins s'alignent mais tête-bêche, leur orientation alternant d'unà son voisin. Dans certains matériaux ferromagnétiques, il peut exister des domaines circulaires appelés skyrmions dans lesquels les spins s'enroulent de façon chirale. Ces structures, peu consommatrices d', sont considérées pour l'avenir du stockage magnétique, et leurs équivalents antiferromagnétiques, pas encore démontrés mais plus rapides à manipuler, pourraient être encore plus intéressants. Par ailleurs, de façon analogue à l'ordre ferromagnétique, il existe dans certains matériaux dits ferroélectriques, un ordre lié à l'orientation des dipôles électriques portés par les. Les matériaux multiferroïques sont ceux qui présentent plusieurs ordres, ferromagnétiques ou ferroélectriques.Dans ce travail, une collaboration (1) étroite entre le SOLEIL , le Service dede l'état condensé ( SPEC , CEA), l'Unité mixte de physique ( UMPhy , CNRS/Thales) et le Laboratoire Charles Coulomb ( L2C , CNRS/Univ. Montpellier) a observé pour la première fois la coexistence des deux types de chiralités, magnétique et électrique, au sein d'un mêmemultiferroïque, le ferrite de. Grâce à la très forte intensité dusynchrotron, les physiciens ont pu sonder les deux types de chiralités lors d'une même expérience en utilisant la technique de diffusion résonante de rayons X (REXS) (2). De plus, des domaines pouvant s'apparenter à des skyrmions antiferromagnétiques ont été identifiés. Ces observations ont été confirmées par des techniques complémentaires de diffusion de neutrons, depiézoélectrique et de magnétométrie NV (3) à balayage ainsi que par des simulations atomistiques de lade spin. Ces résultats sont publiés dans la revueLe ferrite de bismuth (BiFeO3) est l'archétype du matériau multiferroïque, présentant un ordre antiferromagnétique et un ordre ferroélectrique, tous deux stables àambiante. Des films minces de BiFeO3 ont été préparés dans lesquels undense de domaines d'environ deux cents nanomètres formant de longues bandes ferroélectriques est imprimé sur l'ordre antiferromagnétique. Le couplage magnéto-électrique qui existe entre ces deux ordres conduit à la formation de structures antiferromagnétiques chirales s'enroulant en cycloïde et decaractéristique d'une soixantaine de nanomètres (figure).Dans les expériences REXS, la chiralité est sondée en regardant la diffusion créée par un faisceau de rayons X lui-même chiral, c'est-à-dire polarisé circulairement dans unou dans l'autre, et c'est l'd'une différence entre les diffusions créées par les deux polarisations qui prouve la chiralité. La chiralité magnétique est mise en évidence en excitant directement les électrons des atomes de fer (seuil L à 707 eV), alors que la chiralité électrique est mise en évidence en excitant les électrons des atomes d'(seuil K à 525 eV), ce qui permet de sonder les déformations des orbitales atomiques liées à l'ordre ferroélectrique. Les deux chiralités coexistent au bord des domaines ferroélectriques. A la rencontre entre deux cycloïdes, des domaines antiferromagnétiques chiraux ont été identifiés, qui pourraient correspondre à des embryons de skyrmions antiferromagnétiques !Ces résultats montrent que la diffusion résonante des rayons X a des atouts uniques pour explorer la physique de la chiralité et lades structures ferroïques complexes. Ces expériences pourraient être étendues à des expériences résolues enafin d'explorer aussi la dynamique des structures chirales.J.-Y. Chauleau, T. Chirac, S. Fusil, V. Garcia, W. Akhtar, J. Tranchida, P. Thibaudeau, I. Gross, C. Blouzon, A. Finco, M. Bibes, B. Dkhil, D. D. Khalyavin, P. Manuel, V. Jacques, N. Jaouen et M. Viret,, le 4 novembre 2019.DOI: 10.1038/s41563-019-0516-z Lire l'article sur la base d'archives ouvertes HAL - Nicolas Jaouen - SOLEIL - nicolas.jaouen at synchrotron-soleil.fr- Michel Viret - CEA - michel.viret at cea.fr- Stéphane Fusil -d'Evry - stephane.fusil at cnrs-thales.fr- Vincent Jacques -- vincent.jacques at umontpellier.frINP - inp.com at cnrs.fr