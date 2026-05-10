☄️ L'objet 3I/ATLAS a ensemencé notre Système solaire avec 70 piscines de matière par jour

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3I/ATLAS vue par l'instrument MAJIS de Juice. Crédit: ESA/Juice/MAJIS

En traversant notre système Solaire, l'objet interstellaire 3I/ATLAS a diffusé chaque jour jusqu'à l'équivalent de 70 piscines olympiques d'eau. Ce phénomène offre aux scientifiques une occasion rare d'étudier des matériaux formésd'autres étoiles, potentiellement bien plus vieilles que notreLa découverte a été réalisée par la sonde Juice de l'Agence spatiale européenne (ESA), actuellement en route vers Jupiter et ses lunes glacées. En novembre 2025, Juice a réussi par opportunité à observer 3I/ATLAS avec ses instruments MAJIS et JANUS, alors que la comète traversait notreComme les comètes locales, 3I/ATLAS a commencé à expulser de la matière en s'approchant du Soleil. La chaleur a fait sublimer la glace, la transformant directement en gaz. Ce gaz s'échappe enune chevelure et une queue caractéristiques, accompagnées d'un éclat plus vif que prévu.Les observations de MAJIS ont détecté des émissions infrarouges de vapeur d'eau et de gaz carbonique. Giuseppe Piccioni de l'INAF a expliqué que ces détections répétées indiquent une libération active de glaces volatiles juste après le passage au plus près du Soleil. Leestimé atteint deux tonnes par, soit 70 piscines olympiques par jour.Ces mesures étaient non prévues et difficiles: Juice ne disposait que de courtes fenêtres pour repérer la comète, dont les émissions étaient très faibles. Les données n'ont atteint la Terre qu'en février 2026, après une longue attente due à la position orbitale de la sonde. Pasquale Palumbo, chercheur à l'INAF, a mis en avant que les images révèlent pour la première fois l'intense de la comète près du Soleil.Les images de JANUS montrent une chevelure étendue, une queue, ainsi que des structures comme des rayons et des jets. Ces données permettront d'étudier l'évolution de la comète sur des échelles courtes et moyennes. Pour l'équipe, c'est un avant-goût de ce que Juice accomplira autour de Jupiter.Cette comète interstellaire offre une opportunité unique d'étudier des matériaux préservés depuis la formation d'autres systèmes planétaires. En analysant sa composition, les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur les éléments qui étaient disponibles lors de la naissance de planètes autour d'étoiles lointaines, bien avant notre Soleil.