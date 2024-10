L'électricité statique: un phénomène millénaire enfin élucidé ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Pourquoi l'électricité statique est-elle si courante dans notre quotidien ?

Qui n'a jamais ri, en frottant un ballon de baudruche contre son pull, et en approchant ce dernier des cheveux de sa voisine pour voir ces derniers "s'envoler" ? Après plus de 2 000 ans de mystère, la science aurait enfin percé les secrets de l'. Leserait au cœur du phénomène, mais comment fonctionne-t-il exactement ?Les premiers à s'intéresser à ce phénomène étaient les Grecs anciens, observant l'ambre attirant des objets après friction. Pourtant, jusqu'à récemment, aucune théorie solide n'expliquait précisément cette électricité pourtant bien familière.Des avancées notables ont eu lieu au XVIIIe siècle avec Benjamin Franklin. Il a introduit les notions de charge positive et négative, mais ses théories sur les fluides électriques se sont révélées imparfaites. C'est grâce aux travaux de l'équipe du professeur Laurence Marks, de l'Université Northwestern, que la clé du mystère a été trouvée. Ils ont modélisé l'électricité statique au niveau nanométrique, mettant enl'importance du frottement.Les chercheurs ont découvert qu'en frottant un objet, des déformations se produisent à l'avant et à l'arrière de celui-ci. Ces déformations entraînent un déplacement des charges électriques, créant ainsi un courant. C'est ce qui explique l'apparition de l'électricité statique. Le modèle développé par Laurence Marks repose sur le concept de "cisaillement élastique", c'est-à-dire la capacité d'un matériau à résister au frottement.Vous pouvez constater cette résistance dans votre quotidien: essayez de faire glisser votre verre sur votre table, ou bien essayez de glisser en chaussettes sur un sol lisse: vous constaterez bel et bien un glissement au début, mais rapidement celui-ci cessera car le matériau (la table ou votre sol) appliquera une résistance. C'est précisément cette résistance au glissement qui force les charges électriques à se redistribuer, générant ainsi le courant électrique observé lors du frottement.Dans, les chercheurs détaillent comment ces charges asymétriques sont compensées par d'autres charges libres, menant ainsi à la formation d'un courant électrique. L'impact de cette découverte va bien au-delà de nos expériences quotidiennes avec l'électricité statique. Par exemple, des explosions peuvent survenir dans les industries à cause de ce phénomène mal compris jusqu'à présent.Une meilleure maîtrise de ce phénomène pourrait ouvrir la voie à une multitude d'applications pratiques. Par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, l'électricité statique est déjà utilisée pour améliorer la mouture des grains de café, mais elle pourrait aussi optimiser la production de poudres pharmaceutiques. Dans le domaine spatial, elle pourrait faciliter l'assemblage de particules pour la fabrication de matériaux, ou encore être exploitée pour collecter de la poussière cosmique dans l'spatiale.L'électricité statique se manifeste souvent dans des situations courantes, comme lorsque vous marchez sur un tapis ou enfilez un pull en laine. Cela est dû à la facilité avec laquelle certains matériaux comme les plastiques ou les tissus accumulent des charges.Dans la vie quotidienne, ce phénomène peut provoquer des décharges électriques mineures, mais il trouve aussi des applications industrielles, comme le contrôle des particules ou l'impression électrostatique.