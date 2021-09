De l'électronique imprimée sur du papier



L'électronique organique imprimée offre une solution écologique et rentable pour la production de capteurs pour l'IoT. Ainsi, une étiquette autonome capable de détecter des chocs, même légers, a été entièrement conçue sur substrat. Elle est destinée au suivi de colis ou d'objets fragiles.Les progrès réalisés dans les équipements de dépôt, la, les, l'électronique et la caractérisation, rendent désormais possible la réalisation de dispositifs complexes en électroniqueimprimée. C'est le cas dude chocs développé conjointement par, Arjowiggins et le CEA-Liten dans le cadre dueuropéen EIT RawMaterials "Supersmart".Après trois ans de travaux, une étiquette intelligente autonome de détection de chocs mixant des technologies d'impression - pour les pistes, antennes et capteurs piézoélectriques - et de report de composants a vu le. Le CEA-Liten a développé ladupiézoélectrique sur le substrat papier d'Arjowiggins en utilisant lepiézoélectriquepar Arkema (PiezoTech).Le capteur mesure des vibrations et des chocs aussi légers qu'un simple, et transmet les informations à la puce via une. Il peut être utilisé pour la surveillance de colis et d'objets fragiles, ou encore l'usure de pneus... A terme, il pourrait également intégrer des capteurs d'et depour la mesure de l'usure d'équipements ensévère.Outre des performances remarquables en termes de rendement (antenne) et de sensibilité (capteur), cette étiquette est entièrement recyclable. Ce projet a remporté le prix du "meilleur démonstrateur réalisé dans le cadre d'un projet Européen" de la compétition OE-A (Organic and Printed Electronics Association) à la conférence LOPEC 2021.