Impressionnant: observer les électrons en temps réel devient possible avec ce nouveau microscope

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

La quête pour observer les mouvements d'électrons en temps réel a franchi un nouveau seuil avec l'arrivée d'une nouvelle technologie. Un microscope développé par des chercheurs de l'Université de l'Arizona permet désormais de capturer les électrons en mouvement à uneinégalée.Les électrons, ces particules infinitésimales, se déplacent à une vitesse telle qu'observer leurs mouvements précis était jusque-là impensable. Le dernier exploit en date ? Un microscope capable de prendre des images d'électrons en une seule attoseconde. Une attoseconde représente un milliardième de milliardième de seconde, une durée incroyablement brève pour visualiser des phénomènes à cette échelle.Le microscope en question est une avancée majeure dans le domaine de la microscopie électronique. Contrairement aux modèles antérieurs, il utilise des impulsions d'électrons ultrarapides pour atteindre une résolution temporelle hors du commun. Cette technique repose sur l'émission d'impulsions lumineuses ultracourtes, couplées avec des faisceaux d'électrons, pour capturer les mouvements avec une précision jamais atteinte.L'innovation repose sur un système à double impulsion lumineuse. La première impulsion, ou "impulsion de pompe", excite les électrons de l'échantillon, tandis que la seconde, appelée "impulsion de porte", permet de créer unetemporelle extrêmement courte. En synchronisant ces deux impulsions, les chercheurs peuvent capturer des images avec une précision de 625 attosecondes, un progrès considérable par rapport aux techniques précédentes.Cette percée est en partie le fruit des travaux récompensés par le Prix Nobel de Physique 2023, qui ont permis de produire des impulsions lumineuses aussi brèves. En s'appuyant sur ces recherches, l'équipe de l'de l'Arizona a développé ce qu'ils appellent "attomicroscope", unqui révèle des détails invisibles jusqu'à présent.Les applications potentielles de cette technologie sont vastes. En physique, elle pourrait permettre de mieux comprendre les interactions fondamentales entre les électrons et les champs électromagnétiques. En, elle pourrait offrir unedirecte des réactions chimiques au niveau atomique. En bioingénierie, l'des processus biologiques à une échelle moléculaire pourrait mener à des découvertes majeures.Néanmoins, cette technologie n'est pas sans difficultés. Sa mise en œuvre exige des équipements sophistiqués et coûteux ainsi qu'une formation spécialisée. Les chercheurs doivent également surmonter des obstacles techniques pour manipuler les échantillons à une échelle temporelle aussi réduite.Pour l'instant, cette avancée ouvre de nouvelles perspectives dans divers domaines scientifiques, promettant de transformer notre compréhension des phénomènes quantiques et moléculaires. Les prochaines recherches utilisant ce microscope pourraient dévoiler des aspects inexplorés de la matière.