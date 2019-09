Électronique imprimée: les transistors passent à l'échelle de prototypes système



technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

Des premières preuves de concept permettant la réalisation de sous-systèmes fabriqués par impression viennent d'être réalisées avec une technologie de transistors de seconde génération. Cette étape ouvre la voie au développement de démonstrateurs applicatifs avec une intégration électronique optimisée.​Développée depuis plus de 10 ans au Liten,de CEA Tech, l'électronique imprimée sur supportflexible a franchi une étape importante dans le cadre dueuropéen ATLASS. Si la preuve de concept avait déjà été faite à l'échelle de composants et de circuits simples, l'impression de transistors sur substrat plastique n'avait pas encore été démontrée sur ligne pilote avec des niveaux de performances et de rendements suffisants pour la fabrication de circuits complexes et de sous-systèmes. C'est désormais chose faite !Un travail mené en collaboration étroite avec des fournisseurs d'encres et d'équipements d'impression a permis au Liten d'optimiser leset le processus d'impression (gravure des rouleaux d'impression notamment) de façon à obtenir les rendements nécessaires au passage à l'échelle. Ladu procédé a également été améliorée pour atteindre un taux de défectivité quasi-nul et une parfaitedes composants. Plusieurs échantillons de quelques centaines à quelques milliers de transistors ont ainsi été produits avec 0 défaut (100% de composants fonctionnels). Ce travail d'optimisation et de maturation a permis le prototypage et la réalisation de démonstrateurs fonctionnels à base de circuits de transistors imprimés dans le domaine de l'et des surfaces deintelligentes. L'intérêt de lava maintenant pouvoir être testé pour diverses applications.