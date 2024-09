Des avions flexibles aux robots métamorphes: une révolution dans le domaine des matériaux

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Un avion capable de changer de forme en plein vol, d'adapter ses ailes pour optimiser sa vitesse ou sa consommation de carburant... Ce qui semblait relever de la science-fiction pourrait bientôt devenir réalité.Un alliage de titane et de nickel, aussi résistant que l'acier mais aussi élastique qu'un, a été mis au point. Ceinédit pourrait bouleverser l'industrieLe secret réside dans la structure unique de cet alliage. Il combine les propriétés que l'on pouvait penser contradictoires de souplesse et de solidité, ouvrant la voie à des applications surprenantes. Une prouesse technologique rendue possible grâce à un procédé de fabrication en trois étapes.L'alliage est d'abord déformé puis étiré de 50 %, avant d'être chauffé brièvement à 300 °C. Il est ensuite allongé de 12 % supplémentaires. Cette séquence de transformations permet de maximiser l'élasticité tout en conservant une résistance mécanique exceptionnelle. Cet alliage peut supporter des pressions jusqu'à 18 000 fois supérieures à la pression atmosphérique. Il garde ses propriétés à des températures extrêmes, de -80 °C à 80 °C. Un atout majeur pour son utilisation dans des environnements hostiles.Outre les avions à ailes métamorphes, cet alliage pourrait transformer d'autres secteurs. Par exemple, il pourrait être utilisé pour des robots capables de s'adapter à des terrains difficiles ou pour des dispositifs médicaux évolutifs.Toutefois, avant que cet alliage ne soit utilisé à grande échelle, de nombreux obstacles techniques doivent être surmontés. La question de sa durabilité sur le long terme, ainsi que celle de son coût de production, restent en suspens.Malgré ces obstacles, ce matériau représente une avancée significative dans la science des matériaux. Sa capacité à se déformer sans perdre de sa résistance pourrait bouleverser plusieurs industries, de l'aéronautique à la robotique. Cette découverte incarne une nouvelle ère où lesne sont plus contraints par des limitations traditionnelles. Elle ouvre un champ immense de possibilités pour les ingénieurs du futur.