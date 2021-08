L'énigme de la cohésion du ciment éclaircie

Représentation des ions et des molécules d'eau procurée par les simulations 3D dans le cas de pores étroits (8 Å) et de pores larges (20 Å). Les ions sont en rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait...) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs...) jaune (Il existe (au minimum) cinq définitions du jaune qui désignent à peu près la même...) formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de...) cristal (Cristal est un terme usuel pour désigner un solide aux formes régulières, bien que...) carré (Un carré est un polygone régulier à quatre côtés. Cela signifie que ses...) dimension (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une...) ion (Un ion est une espèce chimique électriquement chargée. Le terme vient de l'anglais,...)

Le ciment est le matériau le plus produit au monde et un acteur majeur des émissions de gaz à effet de serre. Le mystère de l'origine de son extraordinaire pouvoir de cohésion est éclairci grâce à de nouvelles approches théoriques et numériques, dégageant des pistes pour concevoir unplus durable.Une fois hydraté, leest largement utilisé pour lier desde construction, notamment le, leur conférant des propriétés cohésives et mécaniques extraordinaires. Alors que comprendre l'origine de la cohésion du ciment est un enjeu majeur pour améliorer saet espérer réduire son impact climatique, jusqu'ici, laen jeu au sein du ciment était largement incomprise, les modélisations théoriques échouant à rendre compte de lade cohésion d'un facteur 100 par rapport aux simulations numériques.Dans ce travail, en associant des simulations numériques 3D décrivant l'des composants du ciment à l'échelle moléculaire et de nouveaux calculs analytiques, les chercheurs et les chercheuses ont montré que la force de cohésion est due aux interactions électrostatiques entre les ions, lesquelles sont très significativement augmentées par rapport aux prédictions en raison de leur confinement extrême avec l'eau dans des nanopores. Cette étude a été réalisée par des membres du Laboratoire deet modèles LPTMS , CNRS/Univ. Paris-Saclay), du Laboratoire deet LMGC , CNRS/ Univ. Montpellier), de Georgetown University et du. Elle est publiée dans la revueA base de calcaire et d', la pâte de ciment se forme paravec l'eau. Elle est principalement composée de silicate dehydraté (C-S-H), présentant des pores nanométriques en forme de feuillets dont les surfaces sont chargées et dans lesquels des ions calcium solvatés sont confinés. Au cours de l', les pores rétrécissent et le confinement augmente jusqu'au moment où la place manque pour accommoder toutes les molécules d'eau entourant habituellement les ions. Les ions s'associent alors avec l'eau dans des structures spécifiquement optimisées par le confinement. L'écrantage diélectrique dû à la solvatation disparait, induisant des corrélations ioniques significativement plus fortes qu'on ne le pensait auparavant et la formation d'une sorte de cristal d'ions enchevêtré de molécules d'eau (figure).Un nouveau modèle analytique prenant en compte la disparition de l'écrantage des interactions a été développé, qui prédit l'intensité de la cohésion de la pâte de ciment, cette fois en très bon accord avec les simulations numériques. De façon assez contre-intuitive, les feuillets de C-S-H s'attirent fortement, bien que portant des charges de même signe. Cette attraction, d'origine purement Coulombienne, est due à la présence d'ions deopposée dans l'espace inter-feuillets.La compréhension de la physiqueen jeu dans la cohésion du ciment procure des outils pour l'identification de paramètres clefs tels que le type d'ions, leur charge ou le type de molécules du, ende concevoir une pâte de ciment plus durable et des nouveaux matériaux de construction pour des infrastructures plus résilientes. Ces résultats intéressent aussi des applications dans d'autres domaines comme les colloïdes ou les membranes biologiques, quand sont réunis interactions électrostatiques et confinement.The physics of cement cohesion.A. Goyal, I. Palaia, K. Ioannidou, F.-J. Ulm, H. van Damme, R. J.-M. Pellenq, E. Trizac, E. Del Gado., paru le 04 août 2021.DOI: 10.1126/sciadv.abg5882