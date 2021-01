Une étonnante exoplanète "barbe à papa"



Sous la direction d'astronomes de l'UdeM, une équipe découvre que l'exoplanète WASP-107b a un cœur solide moins massif que ce qu'on croyait nécessaire pour former une exoplanète géante gazeuse.Ladu coeur solide de l'exoplanèteWASP-107b est nettement inférieure à ce qu'on pensait nécessaire pour constituer l'épaisse enveloppe de gaz entourant des planètes géantes comme Jupiter et Saturne, a constaté une équipe d'astronomes canadiens.Cette découverte intrigante de Caroline Piaulet, étudiante deà l'desur les exoplanètes (iREx) de l', porte à croire que les planètes géantes gazeuses se forment beaucoup plus facilement qu'on croyait.L'étudiante fait partie de l'équipe de recherche pionnière du professeur d'de l'deBjörn Benneke, qui a annoncé en 2019 la première détection d'sur une exoplanète située dans lade son étoile.Publiée dans l', la nouvelle analyse de Caroline Piaulet et ses collègues du Canada, des États-Unis, de l'Allemagne et du Japon "a de grandes implications", a déclaré le professeur Benneke."Ce travail porte sur les fondements mêmes de la façon dont les planètes géantes peuvent se former et croître, a-t-il ajouté. Il fournit la preuveque l'd'une enveloppe de gaz peut être déclenchée pour des coeurs solides qui sont beaucoup moins massifs qu'on le pensait jusqu'à maintenant."L'exoplanète WASP-107b a été détectée pour la première fois en 2017de WASP-107, une étoile située à environ 212 années-lumière de ladans lade la Vierge. La planète est très proche de son étoile ‒ plus de 16 fois plus près que la Terre l'est du. Avec une taille semblable à celle de Jupiter et une masse environ 10 fois plus légère, WASP-107b est l'une des exoplanètes les moins denses que l'on connaît. C'est un type de planètes que les astrophysiciens ont surnommées planètes "barbe à papa" ouen anglais.Caroline Piaulet et son équipe ont d'abord utilisé dessur WASP-107b obtenues à l'observatoire W. M. Keck à Hawaii pour évaluer la masse de la planète avec plus de précision. Les chercheurs ont recouru à la méthode de laradiale, qui permet aux scientifiques d'établir la masse d'une planète en observant le mouvement d'de son étoile hôte dû à l'attraction gravitationnelle de la planète. C'est ainsi qu'ils ont conclu que WASP-107b est environ 10 fois moins massive que Jupiter, soit à peu près 30 fois plus que la Terre.L'équipe a ensuite procédé à une analyse pour déterminer la structurela plus probable de la planète. Elle est arrivée à une conclusion surprenante: avec uneaussi faible, la planète doit avoir un coeur solide d'au plus quatre fois la. Cela signifie que plus de 85 % de sa masse est incluse dans l'épaisse couche de gaz qui entoure le coeur. Par comparaison, cette proportion n'est que de 5 à 15 % pour Neptune, qui a une masse analogue à celle de WASP-107b."Nous avions beaucoup de questions sur l'exoplanète WASP-107b, a indiqué Caroline Piaulet. Comment une planète de si faible densité a-t-elle pu se former ? Et comment a-t-elle empêché son énorme couche de gaz de s'échapper, surtout si l'on considère la proximité de son étoile ? Cela nous a motivés à faire une analyse approfondie pour connaître l'histoire de sa formation."Les planètes naissent dans lede poussière et de gaz qui entoure une jeune étoile, le. Les modèles classiques de formation de planètes géantes gazeuses sont basés sur Jupiter et Saturne. D'après ces modèles, un noyau solide au moins 10 fois plusque la Terre est nécessaire pour accumuler une grandede gaz avant que le disque se dissipe.Sans un coeur massif, on pensait que les planètes géantes gazeuses ne pouvaient pas franchir le seuil critique nécessaire pour accumuler et conserver de grandes enveloppes de gaz.Comment alors expliquer l'existence de WASP-107b, qui a un noyau beaucoup moins massif ? Eve Lee, professeure à l'et membre de l'iREx, experte de renommée mondiale des exoplanètes comme WASP-107b, a considéré plusieurs hypothèses."Pour WASP-107b, a-t-elle mentionné, le scénario le plus plausible est que la planète s'est formée loin de l'étoile, où le gaz du disque est suffisammentpour que l'accrétion se produise très rapidement. La planète a ensuite pu migrer vers sa position actuelle par des interactions soit avec le disque, soit avec d'autres planètes du système."Lesfaites à Hawaii de l'étoile WASP-107 couvrent une période beaucoup plus longue que les précédentes, ce qui a permis à l'équipe de recherche dirigée par Caroline Piaulet de faire une découverte supplémentaire: l'existence d'une deuxième planète, WASP-107c. Cette dernière aurait une masse de plus du tiers de Jupiter, ce qui est considérablement plus massif que WASP-107b.WASP-107c est également beaucoup plus éloignée de l'étoile centrale: il lui faut trois ans pour effectuer unecomplète, contre seulement 5,7pour WASP-107b. Autreintéressant: l'de cette deuxième planète est élevée, ce qui signifie que saautour de son étoile est plusque circulaire."À certains égards, WASP-107c a gardé lade ce qui s'estdans son système, a dit Caroline Piaulet. Sa grande excentricité laisse entrevoir un passé assez chaotique, avec des interactions entre les planètes qui auraient pu conduire à des déplacements importants, comme celui qu'on soupçonne pour WASP-107b."Au-delà de l'histoire de sa formation, de nombreux mystères entourent encore WASP-107b. Des études de l'de la planète avec lepubliées en 2018 ont révélé une surprise: elle contient très peu de"C'est étrange, car dans ce type de planète, le méthane devrait être abondant, a noté la jeune chercheuse. Nous sommes ende réanalyser les observations deavec la nouvelle masse de la planète pour voir comment cela va influencer les résultats et pour examiner quels mécanismes pourraient expliquer la destruction du méthane."Elle prévoit poursuivre l'étude de WASP-107b avec, espère-t-elle, lespatial, dont le lancement est prévu en 2021. Cela permettra d'avoir une idée beaucoup plus précise de la composition de l'atmosphère de la planète."Des exoplanètes comme WASP-107b qui n'ont pas d'équivalent dans notrenous permettent de mieux comprendre les mécanismes de formation des planètes en général et la variété d'exoplanètes qui en résulte, a conclu Caroline Piaulet. Cela nous motive à les étudier en détail."