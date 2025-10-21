🧲 Des étrangetés magnétiques identifiées autour de la Terre

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Les quatre satellites de la mission MMS étudiant le champ magnétique terrestre

Crédit: NASA/GSFC

La mission MMS (Magnetospheric Multiscale) de la NASA, composée de quatre satellites identiques volant en formation, scrute en permanence les interactions entre le champ magnétique terrestre et le vent solaire. Ces engins spatiaux étudient plus particulièrement le phénomène de reconnexion magnétique, un processus où les lignes dese brisent puis se réarrangent brutalement.Cette mission a permis d'observer pour la première un rebroussement magnétique dans la magnétosphère terrestre.L'analyse détaillée des données a révélé que cette structure particulière, appelée "switchback" ou rebroussement magnétique, se compose d'un mélange deprovenant à la fois duet de la magnétosphère terrestre. Le plasma est unoù lessont séparés en électrons et ions chargés électriquement,un gaz conducteur. Ce mélange crée une perturbation qui tourne brièvement avant de revenir à sa position initiale, laissant cette signature caractéristique en forme de zigzag dans les lignes de champ magnétique.Les chercheurs E. O. McDougall et M. R. Argall, dont l'étude a été publiée dans le, estiment que ce rebroussement magnétique s'est formé lorsque les lignes de champ magnétique du vent solaire ont subi une reconnexion avec une partie du champ magnétique terrestre. Ce processus violent libère d'énormes quantités d'et modifie la configuration des champs magnétiques environnants, créant ces structures transitoires mais très reconnaissables.Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre les phénomènes météorologiques spatiaux. La présence de ces rebroussements magnétiques près de la Terre signifie que le mélange entre le plasma solaire et le plasma terrestre est plus complexe qu'on ne le pensait. Ces interactions peuvent déclencher des orages géomagnétiques qui affectent les satellites, les réseaux électriques et créent les aurores polaires.L'étude de ces phénomènes à proximité de la Terre offre un avantage considérable: les scientifiques peuvent désormais analyser les rebroussements magnétiques sans avoir à envoyer des sondes dans la couronne solaire, une région extrêmement hostile où les températures atteignent le million de degrés. Cette proximité permet desplus fréquentes et plus détaillées, accélérant ainsi notre compréhension des processus fondamentaux qui régissent l'entre les étoiles et leurs planètes.