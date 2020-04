Expérience Double Chooz: l'oscillation des neutrinos issus de réacteurs nucléaires

L'expérience Double Chooz de mesure de l'oscillation des neutrinos est implantée sur le site de la centrale nucléaire EDF de Chooz dans les Ardennes au bord de la Meuse. Elle utilise deux détecteurs, un lointain et un proche, qui mesurent le flux d'antineutrinos qui est émis par les réacteurs B1 et B2 de la centrale électrique (Une centrale (de production d'énergie) électrique est un site industriel destiné à la production d'électricité. Les centrales électriques transforment différentes sources...)

Une théorie des oscillations pour expliquer la disparition des neutrinos

Une valeur particulièrement difficile à mesurer

Sur ce spectre énergétique qui exploite les données comparées des 2 détecteurs de l'expérience Double-Chooz, les effets de l'oscillation des neutrinos se perçoivent par l'écart qu'il y a entre les observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

Un enjeu important pour la physique des neutrinos

Des conditions expérimentales exceptionnelles

Une technique inédite dope la sensibilité des détecteurs

Des progrès autour de l'énigme du déficit en neutrinos des réacteurs

Le démantèlement exploité pour affiner la précision

Une nouvelle expérience possible

À propos de la collaboration Double Chooz

Depuis l'arrêt de ses détecteurs début 2018, la collaboration internationale Double Chooz poursuit l'analyse de ses données afin de parvenir à la valeur la plus solide qui soit de θ, valeur qui caractérise la troisième et dernièrepossible des neutrinos. Les chercheurs ont également mesuré avec une précision jamais encore atteinte lede l'émission de neutrinos par les réactions de fission des réacteurs nucléaires ainsi que d'autres valeurs associées. Ces résultats sont rassemblés dans un article paru lundi 20 Avril 2020 dans[1] signé par Hervé de Kerret et al.Lades neutrinos est une des clés pour une compréhension plus complète de notre. L'étude de ces particules quasi indétectables, passe en grande partie par la caractérisation de leurs oscillations. Ce phénomène décrit par laa été mis en évidence il y a une vingtaine d'années. Concrètement, cette oscillation permet à unproduit dans l'un des trois états de "saveur" connu (électronique, muonique ou tauique) d'évoluer lors de sa propagation vers l'une ou l'autres des autres saveurs.Ce phénomène a longtemps défié les physiciens qui n'arrivaient pas à expliquer pourquoi les mesures du flux de neutrinos en provenance duou de réactions atmosphériques souffraient toujours d'un déficit chronique au regard de ce qui était attendu. Rapidement l'idée d'une oscillation a été évoquée. Dans cette hypothèse, aucun neutrino ne manque à l'appel. Ils ont juste changé de saveur en chemin et ne sont plus détectés. S'en sont suivies d'intenses recherches qui se sont conclues au détour des années 2000, via les expériences SNO (au Canada) et(au Japon) par la mise en évidence irréfutable de deux oscillations appelées θet θ(Prononcer téta un deux et téta deux trois)Le modèle théorique des oscillations était donc confirmé, et tous les projecteurs se sont alors tournés vers la troisième oscillation qu'il prédisait, l'oscillation θ. Uneà sa mesure s'est aussitôt engagée. Les premières évidences expérimentales de θont été obtenues en 2011 par les expériences Double Chooz en France et T2K au Japon. Mais elles n'étaient pas encore assez significatives. C'est finalement l'expérience Daya Bay, en Chine, qui a obtenu la première mesure fiable en accord avec les évidences précédentes. Mesure confirmée peu après par l'expérience RENO, en Corée du. Cette mesure de θcouronnait de façon magistrale et définitive le modèle des oscillations. Mais le travail n'était pas fini pour autant.La valeur θest si délicate à obtenir qu'elle fait encore aujourd'hui l'd'un important travail de consolidation international auquel participe la collaboration Double Chooz. "", explique Anatael Cabrera, porte-parole de la collaboration Double Chooz et directeur du Laboratoire neutrinos de Champagne-Ardenne (LNCA) [2] qui gère l'expérience. A telque "." Dans ce, toute consolidation de cette valeur est d'une importance, et les nouveaux résultats de Double Chooz, qui font un pas substantiel dans la précision de cette valeur et l'établissent maintenant à sin(2θ) = 0.105±0.014, feront date promet leLa solidité de la valeur de θa une signification toute particulière en physique des neutrinos. Elle conditionne notamment l'et la précision des expériences qui tentent de mettre en évidence une violation de la symétrie matière/antimatière (symétrie CP) dans le secteur des neutrinos. La valeur θplutôt “grande” suggérerait en effet que les neutrinos peuvent manifester un effet de violation de symétrie sans précédent - plusieurs ordres de grandeur par rapport aux observations avec les quarks (prix Nobel 1964) et mesurées dans des accélérateurs de particules, comme le LHC au CERN. Une telle mise en évidence, qui semble se dessiner [3], pourrait marquer un pas historique dans la compréhension de l'absence d'dans l'univers lors duSa précision, l'expérience Double Chooz la doit avantà la qualité de son site d'. L'expérience a en effet pour objet de détecter et mesurer le flux d'antineutrinos électroniques généré par les deux réacteurs de la centralede Chooz d'EDF (Électricité de France) dans les Ardennes. "", précise Anatael Cabrera. D'autre part, continue le chercheur, "."Cependant la qualité du site n'aurait pas suffi, si les chercheurs ne s'étaient montrés particulièrement innovants. Il faut savoir que les détecteurs de Double Chooz sont sensibles à deux sortes de signaux émis lors de la “collision” d'un antineutrino électronique avec un noyau d'. Le premier est l'émission de(équivalent de l'en antimatière) dont on peut observer laproduite au moment de leur annihilation. Laest l'émission d'unqui va être aussitôt capturé par un noyau de gadolinium dude détection et conduire à l'émission degamma. L'idée des chercheurs de Double Chooz a été de créer un système capable de comptabiliser tous les événements dedans lesensible, y compris ceux occasionnés par les noyaux d'hydrogène ou encore de, en beaucoup plus granddans le liquide de détection. Résultat, lea gagné un facteur 2,5 en sensibilité. "" explique le chercheur.Première conséquence trèsde ce travail, les scientifiques ont pu s'appuyer sur la nouvelle valeur de θpour explorer la problématique du déficit inexpliqué entre le flux de neutrinos mesuré par les expériences et celui prévu par les modélisations de ce flux. Cette question a été soulevée au début des années 2010 à l'occasion de la préparation de l'expérience Double Chooz. Unest alors né entre les tenants d'une solution "classique" expliquant l'erreur par une méconnaissance des réactions nucléaires dans les réacteurs, et les défenseurs d'une solution "exotique" trouvant dans ce déficit, l'expression d'un quatrième neutrino qu'il restait à découvrir. Les nouveaux résultats de Double Chooz sont consistants avec la version "classique". "" indique Anatael Cabrera. Et les chercheurs ne se sont pas arrêtés là puisqu'ils fournissent dans la foulée la mesure la plus précise du flux de neutrinos issu des réactions nucléaires des réacteurs, qui est proportionnel à la mesure de lapar réaction de fission: (5.71±0.06)×10cm2/fission. Ils valident par la même occasion que la forme spectrale de ce flux est en accord avec la plus grande partie des expériences internationales.Aujourd'hui l'expérience Double Chooz est en démantèlement, mais elle n'a pas dit son dernier mot pour autant. "", se réjouit Anatael Cabrera. Cette mesure assez inhabituelle est une conséquence directe de l'utilisation de la nouvelle technique de détection de la collaboration. Elle s'applique sur des volumes du détecteur qui étaient jugés inaccessibles au moment de la construction et dont lede précision a été relâché à 1% au lieu du 0.1% qui aurait été nécessaire pour être compétitif. Il y aura donc un dernier épisode de mesure de haute précision, mais ce sera le dernier précise le chercheur, au-delà il sera impossible de faire mieux et la page de cette expérience sera définitivement tournée.Mais une page seulement, "" rappelle le directeur du LNCA. "[4]."La collaboration Double Chooz, rassemble une centaine de chercheurs de 7(France, Allemagne, Brésil, Espagne, États-Unis, Japon, et Russie). Elle est conduite dans le cadre du Laboratoire Neutrino de Champagne Ardenne (LNCA) unité mixte CNRS-IN2P3/CEA-IRFU en collaboration étroite avec(EDF) qui exploite les réacteurs nucléaires. L'expérience est pilotée en France par une collaboration entre le CNRS/IN2P3 et le CEA. Les laboratoires CNRS/IN2P3 impliqués dans la collaboration sont l'APC (Paris), le CENBG (Bordeaux), IJCLab (Orsay), LNCA (Chooz) et SUBATECH (Nantes).Le laboratoire comprend deux halls expérimentaux souterrains hébergeant les installations de Double Chooz: deux capteurs identiques d'un volume de 200met de 7m de. L'un, appelé “lointain”, est placé dans une galerie à l'abri ducosmique sous 100m deet à environ 1km des réacteurs EDF de Chooz-B. L'autre, dit “proche”, situé à environ 400m de distance des réacteurs, a été construit à partir de 2010 sous l'héliport du site de la centrale. Il est protégé du rayonnement cosmique par environ 30m de. Le détecteur lointain a été mis en service en avril 2011, et le proche à partir de janvier 2015. L'expérience a pris des données jusqu'en janvier 2018. Elle est aujourd'hui ende démantèlement.L'utilisation et l'exploitation du site de Chooz pour l'étude des neutrinos a été imaginée et orchestrée par l'et chercheur français Hervé de Kerret (CNRS/IN2P3) aujourd'hui décédé. La centrale a hébergé deux expériences. La première à la fin des années 90, baptisée Chooz est parmi la plus citée dans la littérature de la physique des neutrinos. La seconde est l'expérience Double Chooz, initiée en 2009.