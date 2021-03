Explorer le nanomonde en trois dimensions

Imaginez unsur lequel on projette de laà l'aide d'une lampe de poche. Ce cube reflète la lumière d'une manière particulière et il suffit de le faire pivoter, ou de bouger la lampe, pour en examiner chaque aspect et en déduire des informations sur sa structure. Maintenant, imaginez que ce cube ne soit constitué que de quelques milliers d'de haut, que la lumière ne soit détectable que dans l'et que la lampe de poche soit le faisceau d'un microscope.Comment parvenir à examiner chaque face du cube ? C'est l'exploit que viennent de réussir des scientifiques duet de l'Paris-Saclay en obtenant la première image tridimensionnelle de la structure de la lumière dans le domaine de l'infrarouge aud'un nanocube. Leurs résultats sont publiés le 26 mars 2021 dansLaélectronique utilise un faisceau d'électrons pour illuminer unet créer une image très agrandie. Elle permet aujourd'hui d'obtenir des mesures toujours plus complètes de propriétés physiques, avec une résolution spatiale inégalée, jusqu'à visualiser des atomes individuellement. Chromatem, l'instrument de l'Equipex Tempos dédié à la spectroscopie, est l'un de ces microscopes nouvelle génération. Illes propriétés optiques, mécaniques et magnétiques de laavec une très grande résolution, égalée par seulement trois microscopes auDes scientifiques du CNRS et de l'Université Paris-Saclay, au Laboratoire dedes solides (CNRS/Université Paris-Saclay), et de l'université de Graz et de l'université technologique de Graz (Autriche) ont étudié avec Chromatem und'oxyde de magnésium. La vibration de ses atomes crée unélectromagnétique, détecté uniquement dans le domaine de l'infrarouge moyen. Lorsque les électrons émis par le microscope rencontrent indirectement ce champ électromagnétique, ils perdent de l'. En mesurant cette perte d'énergie, il est donc possible d'en déduire ledu champ électromagnétique présent autour duProblème: ce type de microscopie ne permet d'obtenir que des images en deux. Comment visualiser tous les coins, les arêtes et les faces du cube ? Les scientifiques ont pour ce faire développé des techniques de reconstruction d'image qui permettent pour la première fois d'obtenir des images en trois dimensions du champ présent autour du cristal. À terme, cela permettrait de cibler unprécis du cristal et de réaliser par exemple des transferts de chaleurs localisés.Au-delà de l'oxyde de magnésium, de nombreux autres nano-objets absorbent de la lumière infrarouge, lors de transferts depar exemple, et il sera désormais possible d'imager ces transferts en trois dimensions. Une piste à explorer pour optimiser la dissipation de chaleur dans les composants toujours plus petits de la nanoélectronique.Three dimensional vectorial imaging ofpolaritons.Xiaoyan Li, Georg Haberfehlner, Ulrich Hohenester, Odile Stéphan, Gerald Kothleitner, Mathieu Kociak., le 26 mars 2021.DOI: 10.1126/science.abg0330 - Mathieu Kociak -CNRS - mathieu.kociak at universite-paris-saclay.fr- Alexiane Agullo - Attachée de presse CNRS - alexiane.agullo at cnrs.fr