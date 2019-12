Fifrelin et Stereo traquent ensemble le neutrino stérile



(c) JL Baudet/ILL

Stereo (Stereo (Solar TErrestrial RElations Observatory) est une mission spatiale de la NASA réalisée dans le cadre du programme international d'étude des relations...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

neutrino (Le neutrino est une particule élémentaire du modèle standard de la physique des particules. C’est un fermion de spin ½.)

gravité (La gravitation est une des quatre interactions fondamentales de la physique.)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance de...)

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants élémentaires de la matière et les rayonnements, ainsi que leurs interactions. On l'appelle aussi physique des hautes...)

Réacteur (Un réacteur peut désigner :)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus...)

Institut Laue-Langevin (L'Institut Laue-Langevin (ILL), nommé ainsi en l'honneur des physiciens Max von Laue (physicien allemand 1879-1960) et Paul Langevin (physicien français 1872-1946) est un organisme de recherche international, il a...)

oscillation (Une oscillation est un mouvement ou une fluctuation périodique. Les oscillations sont soit à amplitude constante soit amorties. Elles répondent aux mêmes équations quel que soit le domaine.)

observable (Dans le formalisme de la mécanique quantique, une opération de mesure (c'est-à-dire obtenir la valeur ou un intervalle de valeurs d'un paramètre physique, ou plus généralement une information sur un système...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité de mesure du temps. La...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la situation pour lequel il a été spécifiquement conçu.)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de quantités : elle exprime la grandeur qu'auraient chacun des membres de l'ensemble s'ils étaient tous identiques sans changer...)

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de...)

proton (Le proton est une particule subatomique portant une charge électrique élémentaire positive.)

neutron (Le neutron est une particule subatomique. Comme son nom l'indique, le neutron est neutre et n'a donc pas de charge électrique (ni positive, ni négative). Les...)

atome (Un atome (grec ancien ἄτομος [atomos], « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite...)

suspension ( Le fait de suspendre des particules En chimie, la suspension désigne une dispersion de particule. En géomorphologie, la suspension est un mode de transport...)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés depuis la nuit...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une pièce de révolution.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

Cadarache (Le centre de Cadarache est un centre de recherche nucléaire français situé dans les Bouches-du-Rhône, au confluent du Verdon et de la Durance sur un site de 1 625 hectares sur...)

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information ayant été quantifiée et échantillonnée, par opposition à une information dite...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

maîtrise (La maîtrise est un grade ou un diplôme universitaire correspondant au grade ou titre de « maître ». Il existe dans...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes...)

Références:

Une collaboration entre la DEN et l'Irfu permet de porter la précision du détecteur compact de neutrinos Stereo au meilleur niveau, pour la traque de l'hypothétique neutrino "stérile".L'expérience(Sterile reactor oscillation)unqui n'interagirait que paravec les autres particules. Après quelques mètres de parcours, il pourrait cependant osciller vers un des trois types de neutrinos déjà connus et ainsi signer sa présence. L'existence de ce neutrino discret, dit stérile, expliquerait le déficit de neutrinos observés à proximité des réacteurs nucléaires et ouvrirait une porte vers une nouvelle, au-delà du modèle standard de laStereo est installé à dix mètres duà hautde l', à Grenoble. Si le neutrino stérile existe, sonvers un autre état seraà travers des distorsions induites dans les spectres de neutrinos standard, mesurés dans les six cellules successives de Stereo.À cette distance, plus de 1015 neutrinos issus des désintégrations radioactives des produits de fission traversent chaquelescintillant dumais un seul neutrino est intercepté entoutes les 4! Il est donc impératif de protéger l'expérience de multiples sources susceptibles de brouiller ces signaux rarissimes.Heureusement, les physiciens disposent d'une signature spécifique du neutrino. Le neutrino "actif" réagit avec undu détecteur en produisant, dans l'état final, un positon et un. Le neutron est ensuite capturé par unde gadolinium (endans le liquide) qui émet une cascade de rayons gamma à 8 MeV, nettement au-dessus de la plupart des signaux parasites.Cependant leà 8 MeV est dégradé en raison desresserrées du détecteur car seule une partie de l'des rayons gamma de la cascade est déposée à l'intérieur du détecteur, le restant s'échappant à l'extérieur. Pour obtenir une efficacité de détection de Stereo au pourcent près, il faut décrire très précisément les cascades gamma du gadolinium.C'est pourquoi les physiciens des particules ont noué une collaboration avec leurs collègues de la DEN, à, experts en simulation. En décrivant la production et la désexcitation des fragments de fission, leur code Fifrelin permet de tester des modèles pour la compréhension du processus de fission et fournit desnucléaires pour la physique des réacteurs.Avec Fifrelin, il est possible de modéliser la cascade d'émission de gammas et d'électrons issus de la désexcitation d'un noyau de gadolinium ayant capturé d'un neutron. Après calcul de toutes les probabilités de transitions partielles entre les niveaux d'énergie des nucléons, le code échantillonne des millions de cascades électromagnétiques, avec unesimultanée duet de l'énergie des rayons gamma. Ces cascades sont ensuite utilisées dans la simulation de la réponse du détecteur Stereo.Cette rencontre fructueuse accompagne ànommé l'évolution de Stereo vers la haute précision. Lades scintillateurs dopés au gadolinium étant largement employée pour la détection des neutrinos, cette avancée profite déjà à d'autres projets. Dix millions de cascades du gadolinium simulées par Fifrelin ont ainsi été mises à la disposition de la communauté