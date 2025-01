C'est la fin pour Gaia: la cartographie de la Voie lactée s'achève ✨

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Illustration de l'observatoire spatial Gaia de l'Agence Spatiale Européenne cartographiant la Voie lactée.

Crédit: ESA/ATG medialab; arrière-plan: ESO/S. Brunier



Profil d'attitude attendu de Gaia après la fin des observations scientifiques le 15 janvier 2025.

Crédit: ESA/Gaia/DPAC/Gaia Flight Operations Team.

Qu'est-ce que le point de Lagrange L2 ?

Comment Gaia a-t-il révolutionné notre compréhension de la Voie lactée ?

La mission Gaia de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) a officiellement cessé ses opérations scientifiques après 12 ans de service. Cet engin spatial, dédié à la cartographie de la Voie lactée, a épuisé ses réserves de gaz propulseur, marquant la fin d'une ère d'cosmique.Depuis son lancement en 2013 et positionnement au point de Lagrange L2, Gaia a révolutionné notre compréhension de la Voie lactée. En étudiant près de 2 milliards d'étoiles, il a fourni desprécieuses sur leurs mouvements, luminosités, températures et compositions. Ces informations ontla carte 3D la plus détaillée de notre galaxie.Malgré la fin des observations, l'héritage de Gaia est loin d'être terminé. Les scientifiques préparent déjà la quatrième publication de données (GR4), attendue avant mi-2026. Cette version promet d'être encore plus riche en informations que les précédentes, avec des observations couvrant cinq ans et demi.Le traitement des données collectées par Gaia se poursuivra jusqu'aux années 2030, avec une cinquième et dernière publication prévue. Cette phase finale inclura une décennie d'observations stellaires, offrant une mine d'or pour les recherches futures en astronomie.L'ESA prévoit de partager prochainement des détails sur la 'passivation' de Gaia et sur la manière dont cette mission pionnière sera commémorée. En attendant, la communauté scientifique continue d'exploiter les données de Gaia, promettant des découvertes dans les années à venir.Le point de Lagrange L2 est une position dans l'espace où les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil s'équilibrent, permettant à un objet de maintenir une position stable par rapport à ces deux corps. Situé à environ 1,5 million dede la Terre, il est idéal pour les télescopes spatiaux comme Gaia, car il offre une vue dégagée de l'Univers sansterrestre.Ce point est particulièrement prisé pour les missions d'observation astronomique, car il permet une observation continue sans les interruptions causées par l'ombre de la Terre. De plus, la stabilité gravitationnelle réduit la nécessité de corrections fréquentes de trajectoire, économisant ainsi duL'utilisation du point L2 par Gaia a permis des observations précises et continues, contribuant à la création de la carte 3D la plus détaillée de la Voie lactée. Cette position stratégique a été cruciale pour le succès de la mission, en maximisant la qualité et la quantité des données collectées.Gaia a transformé notre compréhension de la Voie lactée en fournissant des données précises sur près de 2 milliards d'étoiles. Ces informations incluent les mouvements, luminosités, températures et compositions stellaires, permettant aux scientifiques de reconstruire l'histoire et la structure de notre galaxie.La mission a permis de créer la carte 3D la plus détaillée de la Voie lactée, révélant des détails sans précédent sur la distribution et le mouvement des étoiles. Ces données ont également permis d'identifier des systèmes stellaires binaires et des trous noirs, enrichissant notre connaissance des objets célestes.Les observations de Gaia ont également contribué à l'étude de la matière noire et de l'évolution galactique. En cartographiant les mouvements stellaires, les scientifiques peuvent mieux comprendre les forces gravitationnelles en jeu et la distribution de la matière noire dans la galaxie.Enfin, les données de Gaia continueront d'être exploitées pendant des décennies, promettant de nouvelles découvertes et une meilleure compréhension de notre place dans l'Univers. La mission a ainsi posé les bases pour les futures explorations spatiales et les études astronomiques.