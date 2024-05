Une force inconnue perturberait notre Système solaire, causée par... la Planète Neuf ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Représentation artistique de la Planète Neuf, un monde périphérie système solaire



La présence d'une Planète Neuf de masse similaire à celle de Neptune pourrait expliquer pourquoi certains objets transneptuniens extrêmes semblent regroupés dans l'espace. Schéma réalisé avec le WorldWide Telescope.

Crédit: Caltech/R. Hurt (IPAC)

Des éléments supplémentaires viennent appuyer l'hypothèse de l'existence d'une planète inconnue, nommée Planète Neuf, dans les confins de notre Système solaire. Cette hypothèse s'appuie sur l'observation de corps glacés aux orbites allongées croisant celle de Neptune.Proposée pour la première fois en 2016 par Konstantin Batygin et Michael Brown de Caltech, l'existence de cette planète serait indiquée par le regroupement particulier d'objets transneptuniens qui gravitent bien au-delà de Neptune. Ces objets présentent des inclinaisons élevées par rapport au plan, ce qui suggérerait une influence gravitationnelle externe.Cependant, l'équipe de chercheurs a récemment concentré son étude sur les objets transneptuniens à faible inclinaison qui ne montrent pas de regroupement mais ont des orbites qui croisent celle de Neptune. Ces observations pourraient contredire les critiques qui attribuaient les précédentes conclusions à un biais observationnel.Les simulations informatiques ont permis d'évaluer deux scénarios: l'un avec une Planète Neuf exerçant une influence significative sur ces objets transneptuniens, et l'autre sans cette planète, où seule la marée galactique jouerait un rôle. Les résultats montrent que les objets transneptuniens ne pourraient traverser régulièrement l'de Neptune sans une perturbation par cette neuvième planète hypothétique.Le futur Observatoire Vera Rubin au Chili testera cette théorie grâce à ses capacités d'avancées, permettant de confirmer ou d'infirmer la présence de la Planète Neuf. Cette installation astronomique pourrait non seulement valider les preuves actuelles mais également découvrir de nouveaux objets transneptuniens influencés par cettemystérieuse.