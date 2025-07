🪐 Cette planète provoque la fureur de son étoile

Une illustration artistique de l'étoile HIP 67522 lançant une bouffée de plasma vers la planète.

Crédit: Danielle Futselaar

Comment une planète peut-elle influencer l'activité magnétique de son étoile ?

Qu'est-ce qu'une éruption stellaire et pourquoi est-ce dangereux pour les planètes ?

Une planète géante semble danser trop près de son étoile, au point d'en subir les conséquences les plus extrêmes. HIP 67522 b, une planète de la taille de Jupiter, subit des éruptions stellaires d'une intensité inédite, provoquées par sa proximité même avec son soleil.La planète boucle son orbite en sept jours seulement, un intervalle si court qu'il modifie le champ magnétique de l'étoile elle-même. Les chercheurs ont observé que cette interaction déclenche des éruptions massives à la surface, qui érodent peu à peu l'de la planète.Cette découverte, publiée dans, met enun type d'interaction encore peu étudié entre étoiles et planètes. Grâce auxcombinées desTESS (NASA) et Cheops (ESA), les scientifiques ont noté que les éruptions solaires coïncidaient avec le passage de la planète devant son étoile, suggérant un lien direct entre les deux.À ce rythme, HIP 67522 b pourrait perdre une part importante de sa masse, jusqu'à se réduire à la taille d'une planète comme Neptune. Le télescope Plato, actuellement en préparation par l'ESA, devrait permettre de poursuivre ces observations et d'en apprendre davantage sur ces interactions extrêmes.Les planètes en orbite très rapprochée peuvent perturber le champ magnétique de leur étoile en modifiant la circulation du plasma à sa surface. En agissant comme des conducteurs d'énergie, elles provoquent des tensions dans les lignes de champ magnétique qui peuvent se relâcher sous forme d'éruptions.Ces interactions montrent que les planètes ne subissent pas seulement l'influence de leur étoile: elles peuvent également la modifier. Cela ouvre une nouvelle perspective dans l'étude des systèmes planétaires, notamment ceux qui présentent des planètes géantes très proches de leur étoile.Une éruption stellaire est une libération soudaine d'énergie magnétique, accompagnée de particules à haute énergie et de rayonnement ultraviolet ou X. Lorsqu'une planète est en orbite proche, elle est directement exposée à cette violence énergétique.Ces éruptions peuvent arracher les couches supérieures de l'atmosphère, perturber la chimie des gaz présents et, à long terme, réduire considérablement la masse de la planète. Dans le cas d'HIP 67522 b, les effets sont si extrêmes qu'ils pourraient modifier radicalement son apparence et sa structure interne.Comprendre ces mécanismes est important pour mieux cerner l'habitabilité des exoplanètes et les conditions dans lesquelles elles peuvent évoluer. HIP 67522 b illustre l'extrême fragilité de certains mondes face aux forces de leur étoile.