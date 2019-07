Du gasoil produit à partir d'un biobrut de microalgues

© ifremer

Les premières gouttes de gasoil viennent d'être produites après raffinage de l'huile contenue dans le "biobrut" résultant de la liquéfaction hydrothermale de microalgues. Une étape décisive qui démontre la faisabilité technique de cette voie de production deProduire du biocarburant en utilisant le CO2 contenu dans les fumées industrielles, c'est possible ! C'est ce que vient de prouver leVasco2 pour la première fois. Après trois ans de recherches, du gasoil a été produit à l'échelle laboratoire à partir d'un biobrut issu de lahydrothermale de microalgues, procédé développé au Liten,de CEA Tech.Des cultures de microalgues ont été alimentées par des fumées industrielles dans des bassins ouverts, ensemencés par des souches non sélectionnées n'ayant fait l'd'aucun traitement préalable afin de réduire les coûts. La pâte algale ainsi obtenue est centrifugée, avant d'être envoyée au Liten pour lade liquéfaction hydrothermale effectuée encontinu. Réalisé à hauteet haute, le procédé est adapté à des ressources contenant jusqu'à 85 % d'. Malgré la variabilité de la ressource entrante, il a permis de produire un biobrut riche en(73-78%) et présentant un PCI* comparable à celui des ressources fossiles, qui a pu être distillé en laboratoire parpour produire du gasoil.A terme, les conditions du procédé de liquéfaction hydrothermale pourraient être optimisées afin d'améliorer le rendement en biobrut. La prochaine étape sera un projet de démonstrateur de taille industrielle. Les perspectives de structuration d'uned'écologie industrielle sont réelles.