Les géants d'Atlas en route pour le Cern !

photo ©Cern

Vue en éclatée de l'expérience Atlas. La zone entourée en jaune représente la position d'une des futures NSW. Il y en aura une à l'avant et une à l'arrière de l'expérience. Chaque roue (La roue est un organe ou pièce mécanique de forme circulaire tournant autour d'un axe passant par...) diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre...) charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement...)

Genèse d'une invention CEA

Un travail mécanique d'orfèvre

Photo de l'intérieur de la salle blanche qui a servi à l'assemblage des détecteurs. On y voit les outillages de fabrication des panneaux composites et, au fond, les tables en granit équipées d'appareils de métrologie ainsi que la zone d'assemblage des modules. Ces derniers sont constitués de 5 panneaux, 2 de lecture et 3 de dérive (droite).

La construction de cette salle blanche a été rendue possible grâce à un financement SESAME de la région Ile de France.

Mesure des performances de reconstruction sur un "banc cosmique"

Banc cosmique servant à la validation finale des détecteurs avant leur envoi au Cern. Le module en test est posé sur la structure porteuse. Trois plans de référence permettent de caractériser le point (Graphie) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs...) mélange (Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses...)

Pour conclure

Vue des deux roues en cours d'équipement avec leurs détecteurs au Cern. On voit à gauche la première roue presque complète (le dernier module arrive sur sur la droite) qui sera installée dans Atlas en Juillet 2021 et à droite la deuxième roue où les premiers secteurs sont intégrés (les câbles, alimentations électriques, fluides étant déjà installés).

On distingue sur la roue de droite la structure porteuse (en bleue) ainsi que les éléments permettant d'accrocher les détecteurs (les huit "Y" partant du centre de la roue). Le trou au centre de la roue est l'endroit par lequel passera le tube à vide (Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale.)

photo ©Cern

Dans le cadre de l'augmentation de luminosité du Large Hadron Collider (LHC), la première phase d'amélioration de l'expérience Atlas arrive à son terme, avant un redémarrage prévu début 2022. Pour répondre aux exigences de la physique dans unhautement radiatif et à hautde particules, les deux roues internes duà muons vont être remplacées par un nouveau dispositif: les New Small Wheels (NSW) ou nouvelles petites roues.Après plusieurs années de R&D et de production, l'Irfu vientjuste d'envoyer au Cern le dernier des 32 modules de détection qui seront intégrés dans les NSW. Cela correspond à l'assemblage d'environ 400 mde détecteurs gazeux basés sur laMicromegas: un record !Une équipe de physiciens, d'ingénieurs et de techniciens de l'Irfu achève la fabrication des 32 détecteurs gazeux de type Micromegas constituant les nouvelles petites roues (NSW) duAtlas et couvrant unetotale de 400 m. Les NSW font partie d'un programme de jouvence du détecteur Atlas endu Run3 du LHC qui devrait démarrer en 2022, puis de lade haute, dite HL-LHC, lors de laquelle le taux de collisions sera environ 5 fois supérieur à celui du Run2 (2015-2018).La technologie Micromegas a été sélectionnée par l'expérience Atlas en 2012 pour équiper les NSW du spectromètre à muons, en association avec un autre type de détecteur, les small Thin Gap Chambers (sTGC). Pesant plus de 100 tonnes chacune et dédiées à la reconstruction desdes muons, les NSW devront permettre de répondre aux exigences de l'expérience lors de la phase HL-LHC.Les NSW devront donc fonctionner dans un environnement à fort(il faut des détecteurs resistants aux radiations) et haut flux de particules (il faut des détecteurs supportant un haut taux d'occupation) tout en permettant la reconstruction des traces de muons avec une précision de 50 à 70 μm, la mesure de leur impulsion avec une précision de 15 % à 1 TeV, ainsi que le déclenchement des prises deà chaquede protons, soit toutes les 25 ns.Cede grandea nécessité à l'Irfu le travail de 25 personnes pendant 7 années et la résolution de nombreux défis technologiques. L'Irfu devait produire et tester 32 détecteurs multicouches de forme trapézoïdale, de 12 mchacun, pour une surface d'environ 400 msur les 1200 mdes 2 roues: un record pour la technologie Micromegas !Ces nouveaux détecteurs construits par l'Irfu sont déjà installés, ou en cours d'intégration au Cern sur deux grandes roues mécaniques de 9,5 mètres de diamètre. Trois autres groupes/consortia de laboratoires ont eux aussi produit de tels assemblages de détecteurs afin de paver la surface nécessaire des deux roues: ils sont basés en Allemagne, en Italie, en Grèce et en Russie. Les deux roues devraient être installées dans la caverne d'Atlas à 100 m sous, d'ici fin 2021.Inventés à la fin des années 90 par l'Irfu et le Cern, et plus récemment déclinés en mode résistif par ces mêmes instituts, les détecteurs gazeux Micromegas ont déjà été déployés dans plusieurs expériences mais jamais à une telle échelle. Dès la fin des années 2000, l'Irfu avait proposé d'améliorer l'expérience Atlas avec unde détecteurs Micromegas àrésistive, car cette nouvelle technologie était particulièrement prometteuse pour pouvoir fonctionner à très haut flux de particules, de l'ordre de 15 kHz/cmEn plus d'être une première pour la surface couverte, la construction des NSW a aussi été une prouesse en terme de précision mécanique avec laquelle ces détecteurs ont été assemblés. Il a fallu en effet déployer une technique de construction très spécifique, afin de garantir une compréhension mécaniquede ces assemblages à mieux qu'un cheveu près, soit mieux que 40 microns pour les plans de détection de 12 m! Le groupe de l'Irfu a d'ailleurs assuré l'étalonnage mécanique des éléments de précision dans les trois autres consortia de construction, grâce à sa grande expérience dans le domaine de l'opto-mécanique micrométrique (voir l'alignement des chambres à muons d'Atlas ).Parmi les nombreuses difficultés rencontrées, il en fut une particulièrement difficile à surmonter, et qui encore aujourd'hui fait l'd'études à l'Irfu. En effet, les détecteurs Micromegas des NSW sont composés d'un assemblage de circuits imprimés de très grandes tailles produits chez deux industriels partenaires en France et en Italie, et allant jusqu'à ~1 m. Ces circuits sont ensuite équipés d'anodes résistives fournis par la collaboration via plusieurs instituts situés au Japon. Or cette partie de l'équipement s'est avérée avoir, pour certains consortia dont Saclay, uneà la limite inférieure de ce qui était attendu, engendrant ainsi des difficultés de fonctionnement. Pour retrouver des paramètres de fonctionnement standard, il a été nécessaire de rendre passif le début de ces pistes résistives sur quelques centimètres (par l'ajout d'une fine couche isolante). La zoneainsi créée ne représente que 2 % de la surface, ce qui aura peu d'impact sur le fonctionnement du trajectographe.Les circuits imprimés qui supportent les électrodes sont assemblés en panneaux composites lors de plusieurs centaines d'opérations dans une salle blanche spécifique, en partie financée par la région Ile-de-France. Ils sont ensuite intégrés dans les modules qui sont faits de 5 panneaux (2 panneaux de lecture double face et 3 panneaux de dérive).Après vérification du comportement électrique des modules etde leur métrologie, ces détecteurs sont enfin testés sur un banc cosmique qui valide leur bon fonctionnement. Ce banc fonctionne grâce au flux de muons atmosphériques qui arrivent en permanence jusqu'au sol. Ces particules traversent facilement de grandes épaisseurs deavec peu d'et "allument" lors de leur passage les détecteurs à tester, permettant ainsi une vérification de leur fonctionnement. Une fois validés, ces détecteurs sont ensuite envoyés au Cern pour être intégrés dans les roues.Voir: http://irfu.cea.fr/Images/Video/471/Atlas-NSW.mp4Cette participation à la jouvence du détecteur Atlas a permis de développer à l'Irfu une technique originale deprécis de circuits imprimés les uns par rapport aux autres, ainsi que de nouvelles compétences dans l'intégration de détecteurs gazeux dont certains constituants peuvent être préalablement produits par des industriels. Pour mener à bien cette production, il a aussi fallu mettre au point de nombreux outillages ainsi que leuret leur contrôle, pour des opérations comme le lavage, le séchage ou encore le conditionnement en hautedes modules.Désormais, depuis plusieurs, l'Irfu participe aussi à l'intégration au Cern de ces détecteurs. Outre la responsabilité de la réception des détecteurs et de leur test sous, l'Irfu a en charge la coordination technique mécanique des NSW. L'intégration des deux NSW dans l'expérience Atlas devrait durer jusqu'à fin 2021. Une fois les détecteurs installés, plusieurs mois seront encore nécessaires pour les tester, afin d'être prêt pour le redémarrage du LHC en 2022.