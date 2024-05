La gravité est-elle quantique ? Cette expérience devrait apporter une réponse

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Dans une étude récente publiée dans la revue, des chercheurs d'Amsterdam et d'Ulm ont proposé une nouvelle méthode pour étudier si la gravité peut être considérée comme une force quantique, sans avoir besoin d'intrication, unesouvent rencontrée dans les expériences deLa gravité est unefamilière, mais son essence reste un mystère. Est-elle une force qui opère selon les principes de la, ou est-elle plutôt une force classique, décrite par des lois géométriques ? Cette question n'a toujours pas de réponse.L'approche, développée par Ludovico Lami et ses collègues, utilise des oscillateurs harmoniques massifs, similaires à ceux de l'expérience de Cavendish en 1797, pour mesurer la force gravitationnelle sans recourir à l'intrication.L'équipe a déterminé des critères stricts pour les signaux expérimentaux qui devraient prouver que la gravité peut se manifester de manière quantique. Ces critères sont tels que la gravité classique locale ne pourrait pas les satisfaire. Selon les chercheurs, bien qu'un progrès technologique soit nécessaire, il est possible que de telles expériences soient réalisables dans un avenir proche.Au cœur de cette expérience se trouve l'idée de placer un de ces oscillateurs massifs dans une situation où il pourrait, théoriquement, se comporter de manière quantique. Cela signifie que l'ne se trouverait pas simplement dans un état ou un autre, mais dans unede plusieurs états simultanément, ce qui est une propriétédes particules quantiques.Cette avancée pourrait permettre de répondre rapidement à la question de savoir si la gravité est une force quantique.