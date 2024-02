Gravité quantique: première mesure de la gravité à très petite échelle

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Une illustration montrant une expérience quantique investiguant la gravité à petite échelle.

Crédit: Université de Southampton

La physique quantique et la théorie de la relativité générale d'Einstein sont les deux piliers sur lesquels repose notre compréhension de l'Univers, chacune excellant à décrire les phénomènes à ses propres échelles. Cependant, ces deux théories semblent incompatibles lorsqu'il s'agit de lier lequantique à celui de la. Une équipe internationale de chercheurs a franchi un pas significatif vers la résolution de cette énigme en mesurant pour la première fois lagravitationnelle à l'échelle microscopique.La gravité, cette force qui nous ancre à la Terre et régit le mouvement des planètes, a longtemps échappé à une description quantique, contrairement aux trois autres forces fondamentales de l'. En réussissant à détecter une faible force gravitationnelle agissant sur une particule minuscule, les scientifiques ouvrent la voie vers unede la "".Cette avancée n'est pas seulement technique ; elle porte en elle le potentiel de répondre à certaines des questions les plus profondes de la physique. Comment l'Univers a-t-il commencé ? Que se passe-t-il à l'intérieur d'un? Peut-on unifier toutes les forces fondamentales dans une seule théorie ?Le défi de mesurer la gravité à une échelle si réduite a nécessité l'usage de pièges magnétiques supraconducteurs et de températures extrêmement basses, frôlant leabsolu. C'est dans ces conditions que la force gravitationnelle, d'une faiblesse inédite de 30 attoNewtons, a été détectée sur la particule.Ce travail minutieux n'est que le début d'un voyagequi promet de repousser les frontières de notre connaissance. Les chercheurs envisagent déjà de réduire davantage lades particules étudiées, s'approchant toujours plus du monde de la