Les hadrons: de grands timides au cœur mystérieux

Figure 1: À gauche, représentation traditionnelle en terme de quarks constituants des hadrons (source: Wikipédia). A droite, représentation artistique de notre compréhension moderne du proton (source: CERN courrier, crédit: D. Dominguez CERN)

Figure 2: Description du processus DVCS. Un électron (e) interagit avec un proton (P) via l'échange d'un photon virtuel (?*) absorbé par un quark du proton. Ce dernier relâche l'énergie emmagasiné en émettant un photon réel ((?) dans l'état final. Ce processus est sensible à la probabilité de présence des quarks dans le nucléon (Le terme nucléon désigne de façon générique les composants du noyau atomique, i.e. les protons...) nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

Les hadrons se révèlent être des particules d'une pudeur inégalée. La communauté scientifique s'attendait à percer les mystères de leur structure tridimensionnelle en termes de quarks et gluons au travers d'un processus expérimental de. Cependant, une équipe de physiciens de l'Irfu en collaboration avec le centre de(NCBJ) de Varsovie, vient de démontrer que ce processus seul ne sera pas suffisant pour mettre enl'spatiale à l'intérieur des hadrons. Ils proposent néanmoins une alternative pour sonder le cœur de ces grands timides en combinant différents processus au lieu d'en exploiter un seul. Les résultats sont publiés dans Physics Review D [1].La question de la structuredes hadrons taraude les physiciens depuis les années 1930. Après près d'unde recherche, notre connaissance de ces derniers s'est considérablement améliorée. Par exemple, nous savons aujourd'hui qu'ils sont composés de quarks et de gluons, et traditionnellement, les hadrons sont décomposés en deux catégories, mésons ou baryons, selon qu'ils contiennent deux ou trois quarks dits de valence. Cela mène aux représentations de la figure 1 (partie gauche), suggérant un "modèle" dans lequel deux ou trois quarks orbiteraient les unsdes autres. Cette représentation est cependant simpliste car elle ne prend pas en compte le caractère à la fois quantique et relativiste des quarks et des gluons.Dans les faits, si on prenait une "photographie" d'unà undonné, on y verrait une multitude de quarks, d'anti-quarks et de gluons comme illustré sur la figure 1 partie droite. Toutes ces particules sont réparties dans l'espace des positions et des impulsions selon des lois de, comme le veut laAutrement dit, chaque particule est décrite par une probabilité de se trouver à un endroit précis, avec une impulsion. Ce sont ces lois de probabilité que les physiciens essayent de déterminer.Différents types de distributions caractérisent la probabilité qu'unse situe à une positionou porte une impulsion donnée. Les physiciens du DPhN et du NCBJ s'intéressentparticulièrement aux distributions de partonsgénéralisées (GPDs) qui décrivent la probabilité de présence des quarks et des gluons à l'intérieur d'un proton filant à la. Ces probabilités interviennent dans la description des processus exclusifs (c'est-à-dire dont toutes les particules de l'état final sont détectées) à haute. Parmi ces processus, laCompton à grande virtualité (DVCS, voir Figure 2) est généralement considérée comme le processus principal permettant d'obtenir un accès expérimental aux GPDs et donc d'extraire une carte des probabilités de présence des quarks et gluons à l'intérieur du proton.Le processus DVCS peut être compris comme l'emboîtement de deux parties distinctes: les GPDs qui contiennent l'information de distribution spatiale des quarks et des gluons, et le noyau dur (hard kernel) qui nous renseigne sur la manière dont levirtuel interagit avec le quark dans le proton. La contribution du noyau dur au processus peu être calculée en considérant que le quark interagissant avec levirtuel peut émettre et absorber des gluons modifiant alors sa propagation. Ces corrections (dites d'ordre sous-dominant) doivent être prises en compte si l'on veut obtenir une description précise des données expérimentales liées au DVCS (comme la distribution angulaire des photons réels émis en fin de processus par le quark) à partir des GPDs. L'emboîtement, ou plus techniquement la convolution entre le noyau dur et les GPDs, se nomme facteur de forme Compton (CFF).Mais il y a un hic. En effet, le DVCS ne rend pas fidèlement compte de la richesse de l'information contenue dans les GPDs, et ce à cause de son noyau dur quand ce dernier est calculé à l'ordre dominant, c'est-à-dire sans tenir compte des émissions de gluons. Il agit alors comme un, laissant les observables physiques du DVCS insensibles à certaines composantes de GPDs (plus techniquement à un sous-espace de fonctions ) et empêche donc les physiciens de reconstruire fidèlement les GPDs dans leur globalité à partir des données expérimentales.Conscients du problème, les physiciens du DPhN et du NCBJ ont nommé ces GPDs indétectables par le DVCS des shadow GPDs. Pour comprendre ce qu'il se passe, on peut faire une analogie avec la photographie d'un. Les GPDs seraient le paysage à photographier, le DVCS l'appareil photographique des physiciens, et le noyau dur sa lentille. Or cette lentille n'est pas parfaite, et ne laisse, disons, que le. Notre appareil photo reproduit alors fidèlement les intensités de rouge dans le paysage, ce qui nous permet de comprendre qu'il s'agit d'un paysage deou de, mais une grande partie de l'information est perdue par le filtrage duet duLes physiciens du DPhN et du NCBJ ont voulu savoir si, en prenant en compte les corrections sous-dominantes (c'est-à-dire les radiations de gluons) du noyau (et donc en améliorant la lentille de notre appareil photo), il serait possible de reconstruire fidèlement les GPDs. Malheureusement, si les corrections gluoniques permettent effectivement d'augmenter l'information accessible, ça ne suffit pas pour annihilerl'effet filtrant du noyau DVCS. Autrement dit, certaines shadow GPDs deviennent visibles, mais, quel que soit le nombre de particules qu'on ajoute à la description du noyau dur, d'autres shadow GPDs échappent encore et toujours au processus DVCS.Les physiciens ont alors tenté une nouvelle, reposant sur les équations d'évolution. En effet, selon l'échelle d'énergie à laquelle on travaille, les composantes filtrées et non filtrées par le DVCS se mélangent entre elles, et ceest bien connu et contrôlé. Poursuivant l'analogie photographique, c'est un peu comme si on plaçait un appareil capable de transformer le bleu en rouge et vice-versa devant la lentille filtrante de notre appareil photo. Ce qui nous permettrait de retrouver de l'information sur le bleu malgré notre lentille filtrante.Les résultats obtenus peuvent être résumés par la figure 3. Les équations d'évolution sont en effet capables de mélanger shadow GPDs et GPDs visibles par le DVCS, mais de manière trop peu efficace. L'information sur les shadow GPDs sera perdue dans les incertitudes expérimentaleset systématiques. Mais alors, comment mettre en lumière ces shadow GPDs ? La réponse ne se trouve pas dans l'amélioration du DVCS, mais dans l'utilisation de multiples processus, apportant différentes informations sur les GPDs.Pour poursuivre la métaphore photographique, les physiciens voudraient utiliser trois appareils photos, un pour le rouge, un pour le bleu et un pour le vert, afin de pouvoir reconstruire fidèlement l'image du paysage à partir des trois photos. En plus du DVCS, les processus envisagés sont la production de deux photons au lieu d'un seul, la production de mésons, et la production d'un photon virtuel se décomposant en unede leptons.Les études sont encore en cours pour savoir si oui ou non, ces autres processus exclusifs seront en mesure de combler les lacunes du DVCS. Elles nécessitent entre autres l'de la plateforme logicielle PARTONSpar le groupe dehadronique du DPhN et du NCBJ. Grâce à PARTONS, ces derniers ont bon espoir de quantifier et d'extraire l'information accessible expérimentalement sur la structure spatiale des quarks et gluons à l'intérieur du proton, notamment endes installations expérimentales à venir que sont les collisionneurs électrons-ions aux États-Unis (EIC) et en Chine (EicC).[1] V. Bertone et al. , Phys.Rev.D 103 (2021) 11, 114019