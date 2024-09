La hauteur de la tour Eiffel: la Chine installe la plus grande et la plus puissante éolienne offshore au monde

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

La Chine installe la plus grande éolienne offshore au monde. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie nationale visant à accroître la capacité de production d'énergie propre et à réduire les émissions de CO₂.Le gouvernement chinois a fixé des objectifs ambitieux pour le développement de l'énergie éolienne offshore, avec la construction prévue de 29 gigawatts (GW) de capacité dans les années à venir.L'éolienne MySE 18.X-20 MW, développée par Mingyang Smart Energy, illustre cet engagement et témoigne de la volonté de la Chine de devenir un leader mondial dans le secteur.Cette éolienne a été récemment installée dans la province de Hainan, au sud de la Chine, près de la mer de Chine méridionale. Elle se distingue par sa conception modulaire et légère, qui permet une meilleure efficacité lors de son transport, de son installation et de son exploitation.Le modèle présente un diamètre de rotor impressionnant variant entre 260 et 292 mètres (plus haut que le dernier étage de la Tour Eiffel - 279 m - sans atteindre sonà 330 m), et une capacité de production de 20 mégawatts (MW). Cetteavancée inclut des innovations spécifiques pour résister aux conditions climatiques extrêmes, telles que les typhons fréquents dans la région.Sa capacité de production annuelle est estimée à 80 millions de kilowattheures (kWh), soit suffisamment pour alimenter environ 96 000 foyers. Elle permettrait de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 66 000 tonnes par an. À travers ces chiffres, l'éolienne contribue à la fois aux objectifs locaux de développement durable et à la lutte mondiale contre le changement climatique, tout en renforçant l'approvisionnement énergétique de la région de Hainan.Cependant, le développement de l'industrie éolienne offshore en Chine ne se fait pas sans contraintes. La course à la construction de turbines de plus en plus grandes pose des problèmes de coûts de développement. Le manque de standardisation au niveau international augmente également les coûts de production. Mingyang mise sur des innovations en matériaux, comme l'utilisation de fibres de carbone, pour renforcer la solidité et la légèreté de ses turbines tout en raccourcissant les cycles de développement.L'entreprise prévoit déjà de lancer une turbine encore plus grande, d'une capacité de 22 MW, d'ici 2025. Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la position de la Chine sur le marché mondial de l'énergie éolienne offshore. Ces initiatives reflètent également une réponse directe aux concurrents internationaux, notamment l'exemple de la turbine de 18 MW développée par Dongfang Electric, un autre acteur majeur du secteur.