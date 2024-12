IA et évolution naturelle combinées ont conçu cette éolienne urbaine 7 fois plus efficace 🌪️

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Dans une ville où les vents ont du mal à dépasser 4 mètres par seconde, produire de l'énergie éolienne semble mission impossible. Pourtant, une collaboration britannique promet de transformer cette problématique en opportunité grâce à une innovation pilotée par l'(IA).Ainsi, la Birmingham Blade, conçue intégralement par IA, bouleverse les idées reçues sur l'énergie renouvelable en milieu urbain. Ses pales compactes et légères, adaptées aux toits de la ville, capturent efficacement les vents faibles tout en gérant les turbulences.À l'origine de cette prouesse, EvoPhase, spécialiste en conception assistée par IA, et Kwik Fab, expert en fabrication de précision. Leur approche s'inspire de l'évolution naturelle: plus de 2 000 designs générés par IA puis optimisés en quelques semaines, là où des années auraient été nécessaires avec des méthodes traditionnelles.Le secret réside dans la géométrie des pales. Grâce à des algorithmes d'apprentissage, leur angle et leur profilont été perfectionnés pour maximiser le rendement énergétique dans unurbain. Résultat: une efficacité sept fois supérieure aux turbines classiques dans des conditions similaires.Les vents faibles et capricieux de Birmingham, auparavant incompatibles avec l'éolien, deviennent alors une ressource exploitable. En effet, avec une vitesse moyenne de 3,6 m/s, ces courants d'air ne suffisaient pas à alimenter les modèles conventionnels, nécessitant au moins 10 m/s.Un prototype de la Birmingham Blade est déjà en phase de test sur les toits de la ville. Ses performances en conditions réelles seront suivies pendant six mois avant une mise sur le marché prévue fin 2025. L'objectif: rendre l'énergie renouvelable accessible dans les centres urbains denses.Outre son efficacité énergétique, cette innovation se distingue par son faible impact sonore, un atout pour son intégration en ville. Les premières estimations promettent une adoption rapide par les particuliers, entreprises et collectivités cherchant à réduire leur empreinte carbone.Le succès du projet ouvre des perspectives pour d'autres métropoles. Une adaptation est déjà en cours pour Édimbourg, où les conditions climatiques diffèrent de celles de Birmingham.Au-delà des énergies renouvelables, la méthodologie développée par EvoPhase s'étend à d'autres secteurs, comme l'industrie pharmaceutique et alimentaire. Une preuve supplémentaire que l'IA amplifier, si ce n'est dépasser, les limites de la conception humaine.