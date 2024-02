Cette éolienne en bois, récemment mise en service, est encore plus écologique !

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

métal (Un métal est un élément chimique qui peut perdre des électrons pour former des...)



L'éolienne terminée - Image Modvion

Épicéa (Les épicéas (en France), ou épinettes (au Québec), ou prusses (en Acadie), sont des arbres du...)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est...)

Objectif: modularité et réduction de l'empreinte carbone

logistique (La logistique est l'activité qui a pour objet de gérer les flux physiques d'une...)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus...)

implantation (Le mot implantation peut avoir plusieurs significations :)





L'éolienne en cours d'assemblage - Image Modvion

acier (L’acier est un alliage métallique utilisé dans les domaines de la construction...)

La startup suédoise Modvion vient de franchir une nouvelle étape dans le domaine de l'énergie éolienne en mettant en service "Wind of Change", la plus haute éolienne en bois au monde, culminant à 105 mètres. Cette prouesse technologique repose sur une structure entièrement réalisée en modules de bois, offrant une alternative innovante aux éoliennes traditionnelles enModvion, créée en 2016, a utilisé la technique du Laminated Veneer Lumber (LVL, bois en placage stratifié) pour construire un mât de 105 mètres à partir de modules en forme de quart de cercle, composés de 144 couches d'. Ces modules sont ensuite acheminés sur site et collés entre eux, éliminant ainsi lede milliers de boulons habituellement utilisés pour fixer les éléments métalliques d'une éolienne.Cette structure en bois, bien que plus épaisse que son équivalent métallique, présente un poids inférieur, offrant ainsi un rapport résistance/poids avantageux. Selon les concepteurs, la durée de vie du mât en bois serait supérieure à celle des pièces mécaniques des éoliennes conventionnelles.Le principal objectif de Modvion avec cette éolienne en bois est de faciliter laliée auet à l'installation des éoliennes tout en réduisant leur empreinte carbone. Les modules empilés sont moins volumineux et plus légers, simplifiant le transport et permettant l'd'éoliennes dans des zones difficiles d'accès.Selon Modvion, le mât en bois présente une empreinte carbone 90 % inférieure à celle d'un mât métallique, agissant également comme un puits de carbone en stockant du carbone tout au long de sa vie. Actuellement opérationnelle, l'éolienne fournit de l'énergie propre à 400 foyers dans la région de Skara, en Suède.Bien que cette éolienne en bois ne rivalise pas en puissance avec ses homologues en, ses avantages structurels et environnementaux pourraient la propulser sur le devant de la scène énergétique. La société Modvion prévoit de construire 100 tours en bois par an d'ici 2027, envisageant des hauteurs dépassant les 200 mètres. En éliminant le besoin de renforcements supplémentaires liés au poids des tours en acier, le modèle en bois offre une alternative plus facile à transporter, installer, et entretenir.