Hygiea: voici ce qui pourrait bien être la plus petite planète naine du Système Solaire

Des observations effectuées au moyen de l'instrument SPHERE qui équipe le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO invitent les astronomes à classer l'astéroïde Hygiea parmi les planètes naines. Ses dimensions le situent en quatrième position des objets les plus gros de la ceinture d'astéroïdes après Cérès, Vesta et Pallas. Pour la toute première fois, et grâce à des clichés dotés d'une résolution suffisamment élevée, les astronomes ont pu étudier sa, déterminer sa forme ainsi que sa taille. Il est ainsi apparu qu'Hygiea arbore une forme sphérique, et détrône probablement Cérès de sondela plus petite duEn sa qualité d'de la principale ceinture d'astéroïdes, Hygiea satisfait d'emblée à trois des quatre conditions nécessaires à le qualifier denaine: ildu, il n'est pas uneet, à la différence d'une planète, il n'a pas nettoyé les environs de son orbite. La quatrième et dernière condition serait qu'il possède unesuffisante pour que sa proprelui confère une forme à peu près sphérique. Or, de nouvelleseffectuées au moyen du VLT ont permis de lever cette inconnue.“L'instrument SPHERE installé sur le VLT possède des caractéristiques uniques, qui en font l'un des systèmes d'les plus puissants au, et ont permis de déterminer la forme d'Hygiea - une forme à peu près sphérique”, déclare Pierre Vernazza, auteur principal de cette étude etau Laboratoire d'de Marseille, France. “Sur la base de ces images, Hygiea peut désormais être qualifié de planète naine la plus petite du Système Solaire.”L'équipe a également utilisé les observations de SPHERE pour contraindre la taille d'Hygiea, et établir sonà quelque 430 km., la plus célèbre des planètes naines, est caractérisé par un diamètre voisin de 2400 km. Celui de Ceres en revanche avoisine les 950 km.En outre, les observations ont révélé que la surface d'Hygiea ne présentait aucunedu vasted'impact attendu par les scientifiques, comme en témoigne l'étude parue ceau sein de la revue Nature Astronomy. Hygiea est le principal membre de l'une des familles d'astéroïdes les plus étendues parce que constituée de près de 7000 membres originaires d'un seul et même corps parent. Les astronomes s'attendaient à ce que l'événement ayant conduit à la formation de cette famille nombreuse ait laissé une marque visible, profonde et étendue, à la surface d'Hygiea.“Ce résultat constitue une véritable surprise”, ajoute Pierre Vernazza. “Nous nous attendions en effet à constater la présence d'un vaste cratère d'impact, tel celui figurant à la surface de Vesta“. En réalité, seuls deux cratères ont pu être identifiés avec certitude sur les clichés couvrant 95% de latotale d'Hygiea. “Aucun de ces deux cratères n'a pu résulter de l'impact ayant donné naissance à la famille d'astéroïdes d'Hygiea, dont leavoisine celui d'un objet de 100 km de diamètre. Ils sont bien trop petits”, précise Miroslav Brož de l'd'de l'Charles de Prague en République Tchèque, par aileurs co-auteur de l'étude.L'équipe a décidé de poursuivre ses investigations. Au moyen de simulations numériques, ils ont établi que la forme sphérique d'Hygiea et sa grande famille d'astéroïdes résultent probablement d'unefrontale majeure avec un gros projectile doté d'un diamètre compris entre 75 et 150 km. Leurs simulations retracent ce violent impact vraisemblablement survenu quelque 2 milliards d'années plus tôt, et responsable de la destruction complète du corps parent. Après avoir réassemblé les pièces du puzzle, ils ont conféré à Hygiea sa forme sphérique et l'ont doté de ses milliers d'astéroïdes compagnons. “La survenue d'une telle collision entre deux grands corps de la ceinture d'est unique durant les 3-4 derniers milliards d'années”, explique Pavel Seveček,à l'Institut d'Astronomie de l'Université Charles, qui a également participé à cette étude.L'étude détaillée des astéroïdes est permise grâce aux avancées effectuées dans le calculet grâce à la mise en place de télescopes toujours plus puissants. “Grâce au VLT et à l'instrument d'de nouvelle génération SPHERE, nous sommes désormais en mesure d'acquérir des clichés de la principale ceinture d'astéroïdes dotés d'une résolution sans précédent, et donc de combler leentre les observations effectuées depuis le sol d'une part, les missions interplanétaires d'autre part”, conclut Pierre Vernazza.