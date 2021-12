Des implants auditifs imprimables en 3D à base de collagène seront bientôt une réalité



© COLLHEAR

A. Structure osseuse et développement de modèles tirés d'Arun et al., 2012.

B. Modèle atomistique pour évaluer les propriétés acoustiques du collagène de type I – Hydroxyapatite. Modifié à partir d'Arun et al., 2012.

C. Conception optimisée bioinspirée d'une prothèse d'oreille moyenne.

D. Fabrication de la prothèse d'oreille moyenne par technique d'impression 3D par micro-extrusion.

