Sur le même thême

L'instrument GRAVITY qui équipe l'Interféromètre du Very Large Telescope (VLTI) de l'ESO a effectué la première observation directe d'une exoplanète au moyen de l'interférométrie optique. Cette technique a révélé l'existence d'uneexoplanétaire complexe composée de nuages deet de silicates emportés dans uneà l'échelle. Cette technique offre des possibilités uniques de caractériserd'exoplanètes connues à ceCe résultat a été annoncé ce jour par la collaboration GRAVITYau travers de la publication d'une lettre au sein de la revue Astronomy and Astrophysics. Y sont présentées les observations de l'HR8799e effectuées au moyen de l'. Cette exoplanète fut découverte en 2010 ende la jeuneHR8799 de la séquence principale, distante de quelque 129 annéesde laet nichée au coeur de lade Pégase.Ce résultat dévoile de nouvelles caractéristiques de HR8799e. Son obtention a requis l'utilisation d'un instrument doté d'une résolution et d'une sensibilité particulièrement élevées. GRAVITY peut utiliser les quatre unités télescopiques du VLT de l'ESO, les combiner afin de constituer ununique deplus étendues selon une technique baptisée interférométrie. S'ensuit la création d'un super-télescope - le VLTI - capable de collecter la lumière en provenance de l'atmosphère de HR8799e et de précisément la discerner de la lumière issue de son étoile hôte.HR8799e est un super-Jupiter, soit unbien différent de ceux qui composent notre, bien pluset plus jeune que les planètes qui orbitent autour du. Agée de 30 millions d'années seulement, cette exoplanète est suffisamment jeune pour offrir aux scientifiques unesur la formation des planètes et des systèmes planétaires. Cette exoplanète est particulièrement inhospitalière - l'résiduelle issue de sa formation et un puissantportent ladede HR8799e à quelque 1000 °C en effet.C'est la toute première fois que l'interférométrie optique est utilisée pour discerner les détails d'une exoplanète. Cette nouvelle technique a permis d'obtenir un spectre d'une qualité inégalée, dix fois plus détaillé que toutes les observations antérieures. Les mesures effectuées par l'équipe ont révélé la composition de l'atmosphère de HR 8799e - quelques surprises furent au rendez-vous.“Notre analyse a montré que HR8799e est dotée d'une atmosphère composée d'unedenettement supérieure à celle de- ce qui surprend, connaissant lad'équilibre”, explique Sylvestre Lacour,à l'- PSL et à l'Max Planck dédié à laExtraterrestre, par ailleurs leader de l'équipe. “Ce résultat surprenant peut s'expliquer par la présence, au sein de l'atmosphère, de puissants vents verticaux qui empêchent le monoxyde dede s'associer à l'afin de donner du méthane.”L'équipe a découvert que l'atmosphère était également composée de nuages de poussière de fer et de silicates. Ce résultat, combiné à l'excès de monoxyde de carbone, laisse à penser que l'atmosphère de HR8799e subit actuellement une énorme tempête particulièrement violente.“Nos observations évoquent une boule deilluminée de l'intérieur, des rayons de lumière chaude tourbillonnant au travers de zones orageuses constituées de nuages sombres” ajoute Lacour. “Des mouvement convectifs enserrent les nuages de particules de silicates et de fer, qui se disloquent et s'infiltrent en surface, sous la forme de pluies. En résulte l'image de l'atmosphèred'une jeune exoplanète, subissant de complexes processus physico-chimiques.”Ce résultat s'appuie sur la série d'impressionnantes découvertes effectuées par GRAVITY, parmi lesquelles figure l', l'an, de gaz tourbillonnant à uneavoisinant 30% de laende l'dumassif de la. Il ajoute une nouvelle méthode d'des exoplanètes à l'arsenal de méthodes existantes dont disposent déjà les télescopes et les instruments de l'ESO - ouvrant ainsi la voie à de nombreuses autres découvertes impressionnantes