Une LED infrarouge à base de nanocristaux



Les diodes électroluminescentes ou LED, composants des ampoules basse consommation actuelles, sont développées aussi comme sources de lumière dans le domaine de l'infrarouge. Une nouvelle technologie à base de nanocristaux (quantum dots) vient d'être mise audans ce domaine spectral pour lequel il n'existait pas de source aussi efficace que les LED.Les LED (diodes électroluminescentes) sont des sources lumineuses très efficaces, c'est-à-dire ayant un rendement de production deélevé, et donc un avantage énergétique majeur. Elles sont classiquement fabriquées à partir de dépôts de couches de semiconducteurs. Un nouveau type de LED voit leactuellement, à base cette fois de nanocristaux semiconducteurs. Ces nanocristaux ont notamment l'avantage d'être plus faciles à synthétiser et donc de conduire à des sources plus facilement accordables end'. Alors que cette nouvelleest prête dans le domaine du visible, elle manque encore dans le domaine de l'infrarouge, et en particulier au-delà de l'infrarouge proche du visible, vers l'infrarouge dit moyen. Dans ce domaine, plus précisément dans la gamme 1,5 à 4 µm, il n'y a pas encore de sources lumineuses efficaces telles que le sont les LED, alors qu'elles seraient très utiles pour diverses applications telles que la spectroscopie des, lequalité dans l'agroalimentaire ou laaux instruments des avions.Dans cette étude, les physiciens et les physiciennes ont conçu la première LED à base de nanocristaux fonctionnant au-dessus de 2 µm. Pour ce faire, unluminescent lorsqu'il est excité électriquement (HgTe) est pris en sandwich entre une couche d'oxyde de(ZnO) et une couche dede(PbS), ces couches étant ende la conduction des électrons et des trous respectivement. Le dispositif atteint une efficacité comparable à celles des LED à la pointe de la technologie dans la même gamme de longueur d'onde (efficacité quantique externe de 0,3 %). Une faibled'de 0,6 eV et une irradiance jusqu'à 3 W srsont également obtenus, ce qui est déjà compétitif dans cette gamme spectrale. Les mécanismes de fonctionnement du dispositif, en particulier le rôle de l'oxyde de zinc qui permet d'ajuster les charges et d'optimiser l'efficacité, sont élucidés de façon cohérente à l'aide de trois méthodes: la mesure duélectrique, la spectroscopie de réflectivité transitoire et la photoémission de rayons X résolue en. Les travauxse concentreront sur les performances du dispositif via l'amélioration de l'ajustement des potentiels électriques au sein des différentes couches et de l'extraction de la lumière.Ces travaux ont été conduits par l'des nanosciences de INSP , CNRS/Sorbonne Université) en collaboration avec 5 autres laboratoires français. Ils sont publiés dans la revueJ. Qu, M. Weis, E. Izquierdo, S. G. Mizrahi, A. Chu, C. Dabard, C. Gréboval, E. Bossavit, Y. Prado, E. Péronne, S. Ithurria, G. Patriarche, M. G. Silly, G. Vincent, D. Boschetto, E. Lhuillier, paru le 13 décembre 2021.DOI: 10.1038/s41566-021-00902-y Archives ouvertes HAL - Emmanuel Lhuillier - Chargé deau, Institut des nanosciences de ParisINP - inp.com at cnrs.fr