L'oxyde d'hafnium, dans une phase cristalline spécifique, montre des propriétés ferroélectriques prometteuses pour le stockage de données et le calcul haute performance.

Crédit: Illustration de l'Université de Rochester / Michael Osadciw

Les scientifiques se tournent vers l'oxyde d'hafnium, ou hafnia, pour révolutionner la mémoire informatique. Ce matériau, étudié notamment par Sobhit Singh de l'Université de Rochester, pourrait permettre le développement de mémoires ferroélectriques non-volatiles, offrant ainsi une alternative plus rapide, moins coûteuse et plus économe enpar rapport aux technologies actuelles.L'oxyde d'hafnium se distingue par sa capacité à changer deélectrique sous l'effet d'unexterne, une propriété cruciale pour la création de mémoires ferroélectriques. Ces mémoires conservent leursmême après, contrairement à la majorité des mémoires utilisées aujourd'hui. Toutefois, l'état ferroélectrique du hafnia, nécessaire à ces applications, n'est pas naturellement stable dans son. Les recherches précédentes ont réussi à stabiliser cet état uniquement sous forme de films minces, en ajoutant de l'et en appliquant un refroidissement rapide.Une avancée récente, cependant, a démontré qu'il est possible de stabiliser l'oxyde d'hafnium en masse dans ses formes ferroélectrique et antiferroélectrique par l'application de pression, une découverte qui ouvre la porte à son utilisation dans des technologies de stockage de données et d'énergie de nouvelle génération. Cette méthode nécessite moins d'yttrium, réduisant ainsi les impuretés et améliorant la qualité duL'effort collaboratif entre les calculs théoriques et les expériences à haute pression menées par l'équipe de la Professeure Janice Musfeldt à l'Université du Tennessee, Knoxville, a confirmé la faisabilité de cette approche. Maintenant, l'objectif est de réduire encore l'utilisation d'yttrium pour produire du hafnia ferroélectrique en masse, rendant cetteplus accessible pour diverses applications.Cette recherche souligne l'importance de la collaborationdans l'avancement des technologies de. Alors que l'oxyde d'hafnium continue d'attirer l'attention pour ses propriétés ferroélectriques uniques, les scientifiques, sous la houlette de Singh, cherchent à explorer davantage ses applications potentielles, promettant ainsi une révolution dans le domaine du stockage de données.