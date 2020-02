Des Legos pour étudier les briques de notre Univers

La toute petite table mobile à base de Legos est visible à côté de la ligne de faisceau (Image: Michael Deveaux/CERN)

Une note de Michael rappelant à ses collègues le caractère sérieux de son appareil en Legos (Image: Michael Deveaux/CERN)

vitesse (On distingue :)

Des scientifiques testent l'expérience NA61/SHINE du CERN avec un appareil construit en briques Lego.Le complexe d'accélérateurs du CERN permet aux scientifiques de sonder les briques fondamentales de l'Univers. Lorsque la construction d'un appareil résistant aux rayonnements s'est révélée nécessaire pour tester de nouveaux, una eu une idée originale: utiliser les briques de construction avec lesquelles il jouait dans son enfance, les fameux Legos. NA61/SHINE est une expérience à cible fixe utilisant des faisceaux de particules du Supersynchrotron à protons pour étudier les propriétés des hadrons, des particules composites composées de quarks et de gluons. En 2015, l'équipe NA61/SHINE avait prévu de construire un nouveau sous-système basé sur des capteurs à pixels. Ces capteurs sont grosso modo des caméras de smartphone modifiées et sont d'excellents détecteurs d'hadrons. Les scientifiques devaient toutefois s'assurer au préalable que les capteurs résisteraient aux puissants impacts radioactifs produits par un faisceau de noyaux deLorsqu'un problème imprévu avec les aimants de l'expérience a empêché l'régulière dependant plusieurs semaines, la collaboration prit la décision d'utiliser le faisceau d'ions de plomb disponible pour tester les capteurs. Des échantillons des capteurs pouvaient être obtenus rapidement, mais une table mobile commandée à distance était nécessaire pour les maintenir dans la ligne du faisceau de particules. Cette table devait être légère et résistante à l'due au. Sa construction à l'atelieraurait pris cependant plus deque celui dont on disposait pour les tests.Un soir, alors qu'il jouait avec sa fille de deux ans, Michael Deveaux, scientifique de l'expérience NA61/SHINE, réfléchissait distraitement à cette question. Soudain, il réalisa que les briques Lego pouvaient constituer unléger et résistant à l'activation, et qu'un appareil fabriqué avec ces dernières pouvait être élaboré rapidement et modifié si nécessaire. Michael appela alors son jeune frère et lui demanda de récupérer chez leurs parents les boîtes de Legos avec lesquelles ils jouaient enfants. Le frère,de formation, aidé par son propre fils de dix ans, alla les chercher et conçut un prototype de table mobile. Pendant ce temps, Michael acheta les pièces manquantes, notamment unélectrique, dans un magasin Lego à Francfort.Le week-end suivant, les deux frères se retrouvèrent pour tester la table et mesurer laavec laquelle elle était capable de déplacer les échantillons. En effet, sans contact visuel, l'appareil ne pouvait être actionné à distance que sur la base de sa vitesse d'action et en comptant les secondes. Une fois convaincu de son fonctionnement, Michael présenta un rapport à NA61/SHINE et l'appareil multicolore fut installé en novembre 2015., se souvient Michael.."Les tests furent concluants et fournirent les informations attendues. Et qu'est devenue la table improvisée ? "!", répond Michael en souriant.