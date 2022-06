LHC: L'accélérateur géant du Cern lancé à pleine puissance

Complexe des accélérateurs du CERN en janvier 2022. Image: CERN

amplificateur (On parle d'amplificateur de force pour tout une palette de systèmes qui amplifient les...)

Proton (Le proton est une particule subatomique portant une charge électrique élémentaire...)

Synchrotron (Le terme synchrotron désigne un grand instrument électromagnétique destiné...)

Booster (Le nom de booster (ou propulseur d'appoint) est donné au moteur-fusée qui est attaché aux...)

Complètement (Le complètement ou complètement automatique, ou encore par anglicisme complétion ou...)

heure (L'heure est une unité de mesure :)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la...)

vide (Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale.)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C,...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui...)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et...)

graphite (Le graphite est un minéral qui est, avec le diamant, la lonsdaléite et la chaoite, l'un...)

acier inoxydable (Les aciers inoxydables jouent un grand rôle dans d'innombrables domaines : vie...)

fer (Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26. C'est le...)

azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

TGV (Le TGV est une rame automotrice électrique d'origine française apte à circuler à des vitesses...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension...)

norme (Une norme, du latin norma (« équerre, règle ») désigne un...)

molybdène (Le molybdène est un élément chimique, de symbole Mo et de numéro atomique 42.)

tungstène (Le tungstène est un élément chimique du tableau périodique de symbole W (de...)

béton (Le béton est un matériau de construction composite fabriqué à partir de...)

marbre (Le marbre est une roche métamorphique dérivée du calcaire, existant dans une grande...)

tunnel (Un tunnel est une galerie souterraine livrant passage à une voie de communication (chemin de...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un...)

Au terme d'un arrêt de trois ans, le collisionneur géant du Cern dispose désormais d'une chaine d'accélération de ses particules entièrement revisitée. La nouvelle période d'exploitation qui s'ouvre au LHC verra le nombre de données recueillies par les expériences multipliées par 2 par rapport auxprécédents, à la nouvellerecord dede 13,6 TeV. De quoi multiplier les chances de découvrir un nouveauinexploré. Plongée dans le complexe des accélérateurs du Cern.Depuis le 22 avril dernier, des protons circulent à nouveau dans l'anneau de 27de circonférence du LHC, l'accélérateur géant du Cern, près de Genève. Après trois années d'arrêt pour maintenance, c'est le début du run 3 dont les physiciens et physiciennes attendent qu'il leur permette de lever une partie du voile qui recouvre les mystères de laélémentaire, révélés lors des collisionsénergétiques entre particules.Plus précisément, en opération, dans l'anneau du LHC, près de 3 000 paquets de protons qui contiennent chacun plus de 100 milliards de particules circulent quasiment à ladans un, et autant en sens. Ainsi, toutes les 25 nanosecondes, deux paquets de protons se croisent au sein des détecteurs, chaque croisement provoquant quelques dizaines d'interactions entre protons d'où jaillissent de nouvelles particules emportant avec elles unen provenance de l'infiniment petit.L'entretien de cet incessant balai au tempo infernal est le fait des spécialistes des accélérateurs du Cern dont la tâche consiste à façonner, accélérer et entretenir les faisceaux de particules selon des prescriptions drastiques. Durant lade maintenance, ces physiciens et physiciennes, ingénieur·es et technicien·nes ont ainsi révisé et amélioré toute la chaine d'des protons dans le. Au terme d'un chantier pharaonique, cette infrastructure incluant ausix systèmes d'distincts pour les protons et les ions, se déployant sur plusieurs kilomètres est désormais prête à repousser ses propres limites. Durant le run 3, lade particules contenues dans chaque paquet de protons sera en effet petit à petit multipliée par deux. De même, lades paquets sera augmentée continument avec à la clé un taux de collisions démultiplié.Concrètement, c'est ainsi d'abord toute la première étape d'accélération du faisceau du LHC qui a été entièrement remplacée. Alors qu'anciennement le Linac2, datant des années 70, délivrait des particules d'une énergie de 50 MeV, son successeur, le Linac4, la porte à 160 MeV.Ce triplement de l'énergie est directement en lien avec l'objectif final d'augmenter le taux des collisions dans le LHC. "in fine", détaille Malika Meddahi, directrice adjointe des accélérateurs et de laau Cern.Pour s'acquitter de sa tâche, le Linac4 est composé de quatre structures accélératrices distinctes. La première, un quadripôle radiofréquence (RFQ) de haute intensité, confère à des ions d'négatifs (H, soit und'hydrogène et unsupplémentaire) leur première accélération en mêmequ'elle donne déjà au faisceau sa structure en paquets. "", précise Sébastien Bousson, directeur du pôle de physique des accélérateurs à IJCLab (Orsay).Au sein du tube du RFQ, cette première découpe est le fait d'unà ladiabolique, elle-mêmepar la forme aud'une pièce ende plusieurs mètres de. Comme l'explique Pierre Védrine, chef de département du Département des accélérateurs, deet dedu CEA, dont les équipes, avec celles du, ont participé aude ce RFQ, "Sortis du RFQ, les ions Htraversent ensuite trois autres structures radiofréquences plus classiques, mais pour autant ", admire Sébastien Bousson qui ajoute en connaisseur:Passé le Linac4, les ions Hsont ensuite acheminés vers un, le PSB pour, via une chaine d'injection très innovante où ils sont débarrassés de leurs deux électrons, de sorte que ne subsistent que des protons.remanié durant l'arrêt, cet ensemble de quatre synchrotrons superposés de 157 mètres de circonférence accélère alors les protons jusqu'à 2 GeV contre 1,4 dans sa version précédente. ", énumère Malika Meddahi.PS ? Il s'agit de l'étage d'accélération suivant, soit un synchrotron à protons (Protons Synchrotron) de 628 mètres de circonférence où les protons sont poussés jusqu'à 25 GeV avant d'être injectés dans le SPS, ou supersynchrotron à protons de 7 kilomètres de circonférence. L'énergie des particules atteint alors 450 GeV avant injection dans l'anneau du LHC.Plus précisément, les paquets de protons sont injectés par deux ou par quatre au sein du PS, qui deviennent ensuite quatre trains de 72 paquets dans le SPS et pour finir 10 trains de 288 paquets dans l'accélérateur géant où leur énergie sera finalement portée de 450 GeV à 6,8 TeV. "", décrit Malika Meddahi.Comme les premiers étages de la chaine d'injection, le PS et le SPS ont subi une véritable cure de jouvence. Ainsi, la totalité des aimants correctifs du PS, qui permettent de conserver la brillance des paquets de protons dans l'anneau, ont été changés. Les anciens dataient de 1959. Par ailleurs, le système d'accélération radiofréquences et le système d'instrumentation du faisceau ont été améliorés et/ou changés.De même, la totalité des installations radiofréquences du SPS ont été changées afin de les adapter à un faisceau plus brillant. Quant à lades chambres àde l'accélérateur dans les zones critiques, elle a été entièrement recouverte d'une couche deamorphe afin de réduire au minimum l'entre le faisceau et les parois et, ce faisant, limiter les pertes. "", fait remarquer la physicienne.Une fois injectés et accélérés dans l'anneau de 27 kilomètres du LHC, les faisceaux tournent pendant environ huit heures à raison de 11 245 tours par. Leur qualité dégradée par les croisements successifs, ils sont enfin libérés de leurcirculaire pour aller percuter un énorme bloc dede 8 mètres de long placé dans un tube ende 12 millimètres d'épaisseur, le tout enchâssé dans un blindage dede 7 tonnes rempli d'gazeux.Et pour cause, durant les deux premières campagnes de prise dedu collisionneur, ses faisceaux renfermaient une énergie de 320 mégajoules, soit celle d'unlancé à 150 km/h. Si bien qu'après 10 années à encaisser les chocs, les absorbeurs ont fini par montrer quelques signes de fatigue qui ont obligé les personnels du Cern à revoir notamment le système de support. D'autant plus que durant le run 3, l'énergie des faisceaux atteindra 555 mégajoules, faisant grimper lades absorbeurs à 1 500°C en 100 microsecondes, contre 1 000°C auparavant.De même, l'arrêt de faisceau du SPS a de son côté été changé afin de "tenir" le concentré de protons produit par la nouvelle chaine d'injection. C'est simple, l'ancien n'aurait pas pu supporter les intensités concentrées dans unencore plus petit qui deviendront laà la fin du run 3. Quant au nouveau, composé d'un assemblage de graphite, deet deentouré deet d'un blindage en fonte et en, d'une longueur de 9 mètres, il a nécessité la modification de 150 mètres dede l'accélérateur pour l'installation des aimants de déflexion rapides capables de dévier et de diluer le faisceau, y compris en cas d'urgence.Alors que depuis le début de l', chacun des systèmes de l'accélérateur et de sa chaine d'injection sont les uns après les autres remis en route sans anicroche, plus rien ne s'oppose à ce que les collisions entre protons reprennent bientôt à une énergie et uneinédites. De quoi placer les physiciens et physiciennes, qui sait, devant la perspective de découvertes tout aussi fantastiques.