LHC: bientôt des données inédites sur l'état de la matière au tout début de l'Univers

L'équipe MFT au CERN après l'installation du trajectographe (disque vert au fond du tunnel) au coeur du détecteur ALICE en décembre.

© 2020-2021 CERN

La partie basse du détecteur juste avant son insertion dans le coeur d'ALICE. Le tube à vide de circulation (La circulation routière (anglicisme: trafic routier) est le déplacement de véhicules automobiles...) cylindre (Un cylindre est une surface dans l'espace définie par une droite (d), appelée...)

© 2020-2021 CERN

Distinguer les quarks charme des quarks bottom

Le capteur MFT, situé au coeur de l'immense expérience ALICE, est représenté au N°9, collé à l'absorbeur en gris et à 40 cm du point d'impact (N°6). Lorsque des muons sont produits dans les collisions d'ions lourds au LHC, ils sont éjectés vers l'avant (de la gauche vers la droite), traversent le MFT, puis l'absorbeur avant de transpercer de part en part le spectromètre à muons noté 8 et 10 sur l'image. L'ensemble de ce dispositif permettra de remonter à 5 μm près au point d'origine des muons.

© ALICE

Dix ans de développement et de réalisation

Le MFT est un cône d'environ 60 cm de diamètre et de 40 cm de long. Il est constitué de 5 disques sur lesquels sont disposés des capteurs à pixels en silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si...) trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et...)

© CERN

L'expérience ALICE au CERN dispose désormais d'un nouveau trajectographe à muons. Installé au coeur de l'immense instrument à 40 centimètres du point de collision des faisceaux du LHC, il effectuera des mesures de la trajectoire des muons avec une précision inégalée. De quoi collecter destotalement inédites sur l'audébut de l'. Un travail qui a mobilisé trois laboratoiresDébut décembre dernier, un petit moment de suspens a tenu entous les membres de la collaboration duALICE installé auprès duLHC au CERN. Il s'agissait de glisser avec d'infinies précautions, au coeur de l'imposant instrument, un nouveau, leForward Tracker ou MFT. L'instrument, constituté de deux longs morceaux symétriques, devait être glissé et ajusté au dixième de millimètre près dans unqu'il remplit en totalité, et au centre duquel passe le long tube de 27 km de long du LHC où circulent les faisceaux. Il était bien sûr hors de question d'abîmer quoi que ce soit et mille précautions avaient été prises. "La procédure a été préparée longtemps en amont par des ingénieurs et répétée avec une maquette plusieurs fois pour en valider tous les aspects", explique Sarah Porteboeuf-Houssais, "Data coordinator" pour le MFT et enseignante-chercheuse au LPC Clermont, actuellement basée au CERN. "Il a même fallu concevoir des pièces de manutention dédiées à cette seule manipulation."Le MFT a finalement trouvé sa place sans encombres. L'équipe MFT l'a branché à ses différents circuits d', de refroidissement àet de, et les tests menés tout au long dude janvier ont confirmé son bon état de. Il pourra dans les mois qui suivent être intégré à l'des systèmes de l'expérience ALICE et apporter au redémarrage du LHC en avril 2022 une moisson de données inédites pour la collaboration.Le MFT va agir comme unede lunettes donnant la faculté aux expérimentateurs et expérimentatrices de distinguer dans les collisions plomb/proton les décroissances des particules composées de quarks charmés provenant directement dud'de celles issus de la décroissance de particules contenant des quarks beaux. Un pouvoir de discrimination capital pour espérer récolter des informations inédites sur lede quarks et gluons, cet état très particulier de larencontré aux premiers instants de l'Univers et étudié avec le détecteur ALICE."Il faut comprendre que la discrimination entre l'une ou l'autre de ces particules seà un écart de 50 micromètres. C'est-à-dire la distance parcourue en plus par les particules "belles" avant de décroitre suivant une cascade conduisant à la production de muons" précise Sarah Porteboeuf-Houssais. Dans ALICE, c'est leà muons qui détecte les muons et leurs trajectoires (voir figure ci-dessous), mais il est protégé par un, l'absorbeur, chargé de bloquer les autres particules parasites. "Cette protection antimalheureusement une très légère distorsion des trajectoires des muons, ce qui empêche d'en connaître le point d'origine exact," ajoute la chercheuse. "Le MFT quant à lui, positionné juste entre la zone dedes ions et l'absorbeur, n'aura plus ceet le point d'origine sera déterminé à 5 micromètres près."Ce nouvel instrument a demandé près de 10 ans de préparation entre les études et l'installation. Après la réalisation du détecteurITS, également portée par l'IN2P3, le MFT marque une avancée spectaculaire dans les détecteurs électroniques de type (CMOS) MAPS endes hautes énergies. À l'initiative du MFT au sein de la collaboration ALICE, l'IN2P3 a mobilisé trois de ses laboratoires l'IP2I à Lyon, le LPC à Clermont-Ferrand et Subatech à Nantes, pour réaliser une importante partie de ses éléments. Des dizaines de scientifiques et technicien·nes de 14 institutions à travers leont participé à cedont l'IN2P3 et l'Irfu au CEA.