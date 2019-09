La lumière visible pour activer des liaisons carbone-hydrogène

Des chercheurs du Laboratoire de chimie de coordination à Toulouse (CNRS) et de l'Institut des sciences chimiques de Rennes (CNRS/Université de Rennes 1/INSA Rennes/ENSC Rennes) ont développé un système catalytique innovant, capable d'activer les liaisons carbone-hydrogène en présence de. Cette source d'sûre, abondante et renouvelable rend la fonctionnalisation de ces liaisons, qui permet d'obtenir des molécules complexes, plus respectueuse de l'. Ces travaux sont publiés dans la revueAu cours des dernières décennies, la fonctionnalisation (1) directe des liaisons carbone-hydrogène (ou C-H) est devenue unde synthèseimportant car il offre un accès rapide et économique à des molécules complexes. Des chercheurs du Laboratoire dede coordination à Toulouse (CNRS) et de l'des sciences chimiques de Rennes (CNRS/Université de Rennes 1/INSA Rennes/ENSC Rennes) ont découvert un nouveau système catalytique capable d'activer et de fonctionnaliser les liaisons C-H dites "inertes" en présence devisible.Les chimistes ont ainsi utilisé ununique, capable à la fois de capter la lumière visible (bleue) et de réaliser les différentes étapes de fonctionnalisation des liaisons C-H (la rupture et création de liaisons) àambiante. Ce catalyseur (2) a notamment démontré son efficacité dans la création de nouvelles liaisons carbone-bore et la synthèse de composés organoborés, briques moléculaires pour la chimie médicinale et des. Ces résultats offrent de nouvelles perspectives pour le développement de transformations photocatalysées inédites (3) de liaisons C-H.Jompol Thongpaen, Romane Manguin, Vincent Dorcet, Thomas Vives, Carine Duhayon, Marc Mauduit, Olivier Baslé- Septembre 2019