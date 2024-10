Des chimistes remplacent un atome par un autre dans une molécule, grâce à la lumière

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Qu'est-ce que la photocatalyse ?

Pourquoi la substitution atomique est-elle importante ?

Changer un atome dans une molécule grâce à la lumière ? Cette découverte scientifique sud-coréenne qui pourrait bouleverser l'industrie pharmaceutique.Remplacer un simple atome dans une molécule, sans altérer les autres, a toujours été un enjeu pour les chimistes. Aujourd'hui, une technique inédite basée sur la lumière simplifie cette opération.L'équipe de chercheurs du KAIST (Corée du Sud) a mis au point une méthode permettant de retirer un atome d'd'une, pour le remplacer par und'. Ce processus est réalisé en utilisant un procédé appelé la photocatalyse, qui emploie la lumière pour initier des réactions chimiques précises.La molécule de furane, choisie pour cette étude, a une structure circulaire particulièrement stable, rendant toute modification délicate. Toutefois, grâce à la photocatalyse, les chercheurs ont pu fragiliser ses liaisons atomiques pour réussir l'échange atomique ciblé. La lumière agit ici comme un catalyseur, en cassant certains liens entre les atomes pour en créer de nouveaux. En évitant les températures extrêmes ou les rayonnements intenses, cette méthode reste douce pour la molécule tout en étant très efficace.L'idée d'utiliser la lumière n'est pas nouvelle. Des chimistes avaient déjà tenté cette approche dans les années 1970. Cependant, les technologies actuelles permettent une précision beaucoup plus grande, ouvrant la voie à des applications concrètes en médecine.Dans les médicaments, remplacer un atome comme l'oxygène par de l'azote peut radicalement changer leurs propriétés: meilleure efficacité, réduction des effets secondaires, etc. Les hétérocycles présents dans de nombreux médicaments pourraient ainsi être modifiés de manière plus simple et directe.Cette découverte, en permettant de changer un atome à la fois, sans reconstruire toute la molécule, pourrait accélérer la conception de nouveaux traitements tout en réduisant leur coût de production.La photocatalyse est un procédé chimique où la lumière est utilisée commed'une réaction. L'de la lumière, souvent duou visible, excite les électrons d'un catalyseur, permettant ainsi d'initier des transformations chimiques spécifiques sansexcessive ou autres conditions drastiques.Lorsqu'une molécule reçoit de l'énergie lumineuse, elle entre dans un état excité où certaines de ses liaisons peuvent être rompues.La substitution atomique consiste à remplacer un atome par un autre dans une molécule. Ce procédé peut modifier significativement les propriétés chimiques, physiques ou biologiques d'une molécule, impactant par exemple l'efficacité ou lad'unEn médecine, la substitution atomique permet de créer des médicaments plus efficaces en ajustant précisément leur structure moléculaire. Elle offre également une réduction des effets secondaires, en optimisant les interactions entre le médicament et les cellules cibles, sans avoir à reconstruire toute la molécule.