Sur le même thême

Masse des neutrinos: première injection de tritium dans Katrin



Karlsruhe Institute of Technology/Katrin

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

neutrino (Le neutrino est une particule élémentaire du modèle standard de la physique des particules. C’est un fermion de spin ½.)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à...)

cosmologie (La cosmologie est la branche de l'astrophysique qui étudie l'Univers en tant que système physique.)

tritium (Le tritium (T ou 3H) est - comme le deutérium - l'un des isotopes de l'hydrogène. Il possède 1 proton et 2 neutrons. Il a été mis en évidence en 1934, par Ernest...)

isotope (Le noyau d'un atome est constitué en première approche de protons et de neutrons. En physique nucléaire, deux atomes sont dits isotopes s'ils ont le même nombre de protons. Le nombre de protons dans le noyau d'un atome est désigné par le...)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge électrique élémentaire de signe négatif. C'est un des composants de l'atome.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume...)

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la situation pour lequel il a été...)

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si et de numéro atomique 14.)

spectromètre (Un spectromètre est un appareil de mesure permettant d'étudier de décomposer une quantité observée — un faisceau lumineux en spectroscopie, ou bien un mélange de molécules par exemple en spectrométrie de masse...)

électrostatique (L'électrostatique traite des charges électriques immobiles et des forces qu'elles exercent entre elles, c’est-à-dire de leurs interactions.)

cahier des charges (Un cahier des charges est un document visant à définir exhaustivement les spécifications de base d'un produit ou d'un service à réaliser. Outre les spécifications de base, il décrit ses modalités d'exécution. Il...)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de milieu urbain. La campagne est...)

chaîne (Le mot chaîne peut avoir plusieurs significations :)

L'expérience internationale Katrin vient de démarrer à Karlsruhe (Allemagne). Elle va accumuler des spectres de désintégration du tritium afin de déterminer la masse du neutrinos. L'Irfu a apporté diverses contributions, de l'analyse deaux tests complets d'aimants supraconducteurs. Premiers résultats attendus en 2020.Depuis qu'ils ont découvert les métamorphoses (ou oscillations) duen 1998, les physiciens savent que les neutrinos ont une, même si celle-ci est extrêmement faible. Ils ignorent cependant toujours sa valeur mais ils obtiennent des majorants de cette masse grâce à des mesures indirectes enLa collaboration Katrin (Karlsruheneutrino), quant à elle, mesurera directement la masse des neutrinos en observant pendant plusieurs années les désintégrations bêta de l'radioactif de l'(tritium). Celui-ci se désintègre en libérant unet un neutrino. Dans des cas extrêmement rares, l'électron emporte la quasi-totalité de l'disponible et le neutrino, la seule " énergie de masse " au repos. Le défi consiste à rechercher, dans ces spectres d'énergie électronique exceptionnels, cette infime part manquante, si celle-ci est supérieure à 0,2 eV, soit près de 10^-37 kg !En mai 2018, unde tritium moléculaire de haute pureté a été injecté pour la première fois dans l'expérience. Une centaine de millions d'électrons " canalisés " par de puissants aimants supraconducteurs a déjà été enregistrée dans lesitué en aval du très grand, conformément au. L'étalonnage de l'expérience est en cours et la premièrede mesures pourra commencer dès 2019.L'Irfu contribue à plusieurs développements parmi lesquels unede simulation et d'analyse des spectres électroniques, incluant pour la première fois un traitement complet des erreurs systématiques, une électronique de lecture des données pour les versions futures du détecteur et les tests complets des aimants supraconducteurs (dipôles).