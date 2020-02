Des matériaux en 2D pour créer de la lumière sur mesure

Vue artistique d'une jonction de différents matériaux 2D émettant de la lumière.

© Xavier Ravinet.

De la lumière sans condition

De la lumière sur mesure pour une industrialisation de masse

Trouver de nouveauxsemi-conducteurs émettant de laest essentiel pour le développement de nombreux appareils électroniques. Mais réaliser des structures artificielles permettant d'émettre de la lumière taillée selon nos besoins spécifiques est d'autant plus attrayant. Toutefois, l'émission de lumière dans unne se produit que lorsque certaines conditions sont remplies. Aujourd'hui, des chercheurs de l'de Genève (UNIGE), en collaboration avec l'Université de Manchester, ont découvert une classe entière de matériaux bidimensionnels, de l'épaisseur d'un ou de quelques, capables, une fois combinés, de former des structures qui permettent l'émission de lumière à la carte, c'est-à-dire de lasouhaitée. Cette, publiée dans la revue, représente une étape importante vers la future industrialisation des matériaux bidimensionnels.Les matériaux semi-conducteurs capables d'émettre de la lumière sont utilisés dans des secteurs aussi divers que les, les dispositifs électroluminescents (LED) ou ledans le secteur médical. L'émission de lumière se produit lorsqu'unsaute à l'intérieur du semi-conducteur d'un niveau d'supérieur à un niveau d'énergie inférieur. C'est ensuite la différence d'énergie qui détermine la couleur de la lumière émise. Pour que de la lumière soit produite, lade l'électron avant et après le saut doit être exactement la même, une condition qui dépend dusemi-conducteur considéré. Seuls certains semi-conducteurs peuvent être utilisés pour émettre de la lumière: lepar exemple, utilisé pour réaliser nos ordinateurs, ne peut pas être employé pour fabriquer des dispositifs électroluminescents."Nous nous sommes alors demandés si des matériaux bidimensionnels pouvait être utilisés pour réaliser des structures qui émettent de la lumière avec la couleur souhaitée", explique Alberto Morpurgo, professeur au Département dede laquantique de la Faculté des sciences de l'UNIGE. Les matériaux bidimensionnels sont des cristaux parfaits qui, de la même manière que le, ont l'épaisseur d'un ou de quelques atomes. Grâce à de récents progrès techniques, différents matériaux bidimensionnels peuvent être empilés les uns sur les autres pour former des structures artificielles qui se comportent comme des semi-conducteurs. L'avantage de ces "semi-conducteurs artificiels" est que les niveaux d'énergie peuvent être contrôlés en sélectionnant la composition chimique et l'épaisseur des matériauxla structure."Des semi-conducteurs artificiels de ce genre ont été réalisés pour la première fois il y a seulement deux ou trois ans, expose Nicolas Ubrig,dans l'équipe du professeur Morpurgo. Lorsque les matériaux bidimensionnels ont exactement la même structure et que leurs cristaux sont parfaitement alignés, ce type de semi-conducteurs artificiels peuvent émettre de la lumière. Mais cela est très rare." Ces conditions sont si strictes qu'elles laissent peu de liberté pour contrôler l'émission de lumière."Notre objectif était d'arriver à combiner des matériaux bidimensionnels différents pour émettre de la lumière en s'affranchissant de toute contrainte", poursuit Alberto Morpurgo. L'idée des physiciens est que si l'on trouve une classe de matériaux pour laquelle la vitesse des électrons avant et après le changement de niveau d'énergie est nulle, nous sommes dans un casqui satisfait toujours les conditions pour l'émission de lumière, indépendamment des détails des réseaux cristallins et de leurrelative.Un grandde semi-conducteurs bidimensionnels connus ont une vitesse électronique nulle dans les niveaux d'énergie pertinents. Grâce à cette diversité de composés, de nombreux matériaux différents peuvent être combinés et chaqueest un nouveau semi-conducteur artificiel émettant de la lumière d'une couleur spécifique. "Une fois que nous avons eu l'idée, il était facile de trouver les matériaux à utiliser pour la mettre en oeuvre", ajoute le professeur Vladimir Fal'ko de l'Université de Manchester. Les matériaux qui ont été utilisés dans la recherche comprennent différents dichalcogénures de métaux de transition (par exemple, MoS2, MoSe2 et WS2) et InSe. D'autres matériaux possibles ont été identifiés et seront utiles pour élargir la gamme de couleurs de la lumière émise par ces nouveaux semi-conducteurs artificiels."Le grand avantage de ces matériaux 2D, grâce au fait qu'il n'y a plus de conditions préalables à l'émission de la lumière, est d'offrir de nouvelles stratégies pour manipuler cette lumière comme bon nous semble, avec l'énergie et la couleur que l'on souhaite avoir", continue Nicolas Ubrig. Ceci permet d'imaginer des applications futures au niveau industriel, car cette lumière émise est robuste et qu'il n'y a plusde se préoccuper de l'alignement des atomes.