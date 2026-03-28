🔭 Méduse ou cerveau humain ? Un photographe amateur capture une nébuleuse spectaculaire !

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La nébuleuse de la Méduse brille dans la constellation des Gémeaux.

Crédit: Ogetay Kayali

Les événements spectaculaires qui marquent la fin des étoiles massives produisent des paysages célestes à couper le souffle.Dans la constellation des Gémeaux, à approximativement 5000 années-lumière, IC 443 se présente comme un vestige impressionnant d'explosion stellaire. Cette structure, connue sous le nom dede, est le fruit de la disparition violente d'une étoile géante, dont les débris se propagent dans l'espace.L'astrophotographe Ogetay Kayali est parvenu à immortaliser cette nébuleuse avec une grande précision. Son image met particulièrement en lumière les fronts de choc où les restes stellaires rencontrent le gaz interstellaire, ce qui engendre une lueur rougeâtre typique de l'hydrogène. Cetteillustre ainsi l'entre lesexpulsés et leurAu centre de ce rémanent se dissimule un objet compact, une étoile à neutrons en rotation rapide: un pulsar. Identifié par lede la NASA en 2015, ce résidu stellaire atteste d'un corps d'uneextrême subsistant après l'explosion. De plus, sa présence modifie la morphologie de la nébuleuse qui l'entoure.L'aspect de IC 443 rappelle tour à tour une méduse ou un cerveau humain, en fonction du point de vue adopté. Ogetay Kayali a choisi une composition qui accentue la ressemblance cérébrale, en incluant le cadre plus étendu de la nébuleuse. Cette approche offre la possibilité d'observer les contrastes entre les zones lumineuses et les nuages moléculaires plus sombres.Pour obtenir cette image, Ogetay Kayali a eu recours à un télescope William Optics Redcat 51 III WFID et à une caméra astronomique ZWO ASI2600MM, équipée d'un filtre H-alpha. La réalisation de cettea nécessité pas moins de 17 heures d'exposition depuis le Texas, montrant ainsi la patience indispensable enpour dévoiler les détails du cosmos.