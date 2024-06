Onde de choc cosmique: le pulsar de la nébuleuse du crabe

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



La Nébuleuse du Crabe, observée par le télescope spatial James Webb et l'observatoire Chandra de rayons X. Crédit: X-ray, Chandra: NASA/CXC/SAO; Infrared, Webb: NASA/STScI;

Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Major

Le James Webb Space Telescope (JWST) et l'observatoire Chandra révèlent les secrets de la Nébuleuse du Crabe, une relique spectaculaire d'une supernova historique.À 6 500 années-lumière dans la constellation du Taureau, la Nébuleuse du Crabe illumine le ciel nocturne depuis sonenen 1054. Ce phénomène céleste fut observé par des astronomes du monde entier, et ses vestiges continuent de fasciner. Les nouvelles images combinant lesde JWST et de Chandra offrent une vue inédite sur cette nébuleuse complexe.La Nébuleuse du Crabe abrite une étoile à neutrons dense, née de l'explosion cataclysmique d'une étoile massive. Ce pulsar, tournant sur lui-même à une vitesse incroyable de 30 rotations par seconde, émet un faisceau de radiation similaire à un phare. Les observations de Chandra révèlent uneprovoquée par l'intense émise par cette étoile.L'onde de choc parcourt la nébuleuse, mesurant 11 années-lumière de diamètre, transportant un ensemble complexe composé de particules deet d'. Cetteinterne est visible sous forme d'un anneau brillant et de jets de particules émettant des rayons X, capturés par les instruments de Chandra.L'exploration ne s'arrête pas là: les chercheurs prévoient de continuer à surveiller le pulsar pour découvrir d'autres secrets de cette nébuleuse emblématique.