Une mesure ultra sensible de l'indice de réfraction sur un large spectre

© Images de Photonics Research open access

Structure du guide d'onde LPG intégré, dont la largeur est modulée de manière sinusoïdale.

© Images de Photonics Research open access

Des scientifiques du LAAS-CNRS ont conçu et fabriqué un capteur optique intégré qui mesure l'indice de réfraction du milieu environnant avec une très haute sensibilité sur un large spectre de longueurs d'onde. Ce résultat inédit ouvre une voie nouvelle pour réaliser des réfractomètres intégrés ultrasensibles pour la détection d'espèces chimiques, avec des applications potentielles dans la surveillance de l'et de nombreux procédés industriels.La mesure d'indices de, à l'aide d'un réfractomètre, permet de déterminer la concentration d'espèces chimiques dans l', ou dans des liquides pour des procédés industriels chimiques, pharmaceutiques ou agro-alimentaires. Pour obtenir des réfractomètres compacts, il est intéressant de réaliser le dispositif de mesure sous la forme d'unoptique intégré sur puce. C'est ce que propose une équipe du LAAS-CNRS , avec uneoriginale et des performances inédites: le nouveauintégré affiche une sensibilité très élevée, au niveau de l'état de l'art, et qui reste relativement constante sur un large spectre de longueurs d'. Ces résultats ont été publiés dans la revueLe réfractomètre intégré du LAAS-CNRS est basé sur un réseau de, et plus précisément sur un réseau à longue période (Long Period Grating, LPG). Un LPG est une structure périodique qui réalise le couplage, c'est-à-dire l'échange d'progressif, entre différents modes de propagation de l'onde qui s'y propage, avec dans ce cas particulier une période très supérieure à lad'onde utilisée (l'a été réalisée avec un LPG d'une période de 77 microns environ).Jusqu'ici, les meilleurs réfractomètres intégrés à base de LPG n'affichaient une haute performance que sur une bande étroite de longueur d'onde: la sensibilité chutait rapidement en dehors de cette. Le dispositif du LAAS-CNRS affiche une très grande sensibilité (> 10 000 nm/unité d'indice),en restant constante sur uned'au moins 100 nm. Les scientifiques ont aussi mis en évidence un autre avantage du nouveau capteur: les résultats de mesure sont très peu sensibles aux variations de(environ 0,15 nm/K).Ces performances ont été obtenues grâce à une nouvelle méthode de conception et d'optimisation du réseau intégré à longue période. Le modèle proposé par les chercheurs permet d'assurer undes paramètres de propagation et de couplage des modes optiques. La structure du capteur est constituée d'un guide d'onde en nitrure desur un substrat d'de silicium. Le coeur du guide forme un ''ruban'' dont laest modulée de manière sinusoïdale (voir la figure). Le dispositif intégré a été fabriqué par des techniques classiques de dépôt chimique enassisté par(PECVD) et de lithographie électronique.Les chercheurs ont appliqué leurs capteurs optiques intégrés à la mesure de concentrations d'espèces chimiques et à la détection de CO. Une demande de brevet a été déposée. Des études par simulation suggèrent que des structures de ce type pourraient permettre d'obtenir des sensibilités encore plus élevées (d'un facteur 10).Clement Deleau, Han Cheng, Olivier Bernal, and Frederic Surre.Vol. 10, Issue 2, pp. 564-573 (2022)- Clément Deleau -de Toulouse INP au sein du LAAS-CNRS - clement.deleau at laas.frINSIS - insis.communication at.fr