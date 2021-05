Des mesures ultra précises pour optimiser les structures photoniques



Une équipe de l'Institut Fresnel, en collaboration avec l'université de Sydney (Australie), a réalisé des mesures inédites de la fonction de Green d'un système photonique, autrement dit la fonction qui décrit la réponse d'un système à une impulsion. Cette méthode de caractérisation ouvre une nouvelle voie pour l'étude des interactions dipôle-dipôle intervenant dans de nombreux dispositifs photoniques comme les cellules photovoltaïques par exemple.La fonction de Green, qui décrit la réponse d'un système à une impulsion,un grand rôle en: sa connaissance permet d'optimiser des dispositifs dans de nombreux domaines tels que les cavités quantiques, la plasmonique, les métamatériaux, et le photovoltaïque. Cependant, le calcul analytique de cette fonction n'est possible que dans quelques cas simples, et le recours à la simulationexigerait des ressources informatiques importantes voire excessives pour les structures complexes. Pour caractériser complètement la fonction de Green d'un dispositif complexe, il est nécessaire de réaliser des mesures d'et deultrarésolues dans l'espace: la résolution doit être très inférieure à lad'de l'Une performance impossible à atteindre dans le domaine de l', où les longueurs d'onde sont de l'ordre de quelques centaines de nanomètres. Dans le cadre de l'IRP ALPhFA , des chercheurs de l' Institut Fresnel (CNRS/Aix-Marseille Université/École Centrale Marseille), en collaboration avec l'de Sydney (Australie), ont choisi de s'attaquer au problème dans le domaine des microondes (longueurs d'onde de quelques centimètres). L'équipe a mis auunepour mesurer et caractériser pleinement la fonction de Green en enregistrant l'mutuelle entre deux dipôles à des fréquences micro-ondes. L'efficacité de cette approche est démontrée en effectuant ces mesures à l'intérieur d'une cavitérésonnante de miroirs parallèles ou non parallèles, à une résolution cent fois inférieure à la longueur d'onde. Les résultats obtenus sont conformes aux prédictions théoriques, ce qui confirme la validité de cette approche.Cette méthodologie ouvre une voie pour l'étude des interactions dipôle-dipôle, qui interviennent dans de nombreux dispositifs photoniques, par exemple dans des cellules photovoltaïques ou des LED à base de molécules organiques. La fonction de Green étant largement utilisée en électromagnétisme, du domaine de l'optique jusqu'au radio-fréquences, ces résultats permettent d'envisager un larged'applications. La nouvelle méthode de caractérisation de la fonction de Green pourrait aussi inspirer des développements dans d'autres domaines, notamment en1 -deinternational de photonique entre la France et l'Complete electromagnetic dyadic Green function characterization in a complex environment - resonant dipole-dipole interaction and cooperative effectsK. Rustomji, M. Dubois, P. Jomin, S. Enoch, J. Wenger, C. Martijn de Sterke and R. Abdeddaim., Published 5 April 2021.- Redha Abdeddaim - Professeur d'Aix-Marseille Université, Institut Fresnel (CNRS/Aix-Marseille Université/École Centrale Marseille) - redha.abdeddaim at fresnel.fr- Stefan Enoch - Directeur de recherche au, Institut Fresnel (CNRS/Aix-Marseille Université/École Centrale Marseille) - stefan.enoch at fresnel.fr- Jérôme Wenger - Directeur de recherche au CNRS, Institut Fresnel (CNRS/Aix-Marseille Université/École Centrale Marseille) - jerome.wenger at fresnel.frINSIS - insis.communication at cnrs.fr